Η Ρεμπούτσικα καταδικάζει την περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη με τα τραγούδια του Χατζιδάκι: «Υπάρχει συμφέρον»

Στο πλευρό του Γιώργου Χατζιδάκι, γιου και μοναδικού κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι, στάθηκε και η Ευανθία Ρεμπούτσικα σχετικά με την παγκόσμια περιοδεία – αφιέρωμα για τον αείμνηστο συνθέτη, στην οποία θα τραγουδήσουν η Νατάσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης.

Η γνωστή μουσικός και συνθέτρια, Ευανθία Ρεμπούτσικα έκανε ανάρτηση στα social media ώστε να δείξει και εκείνη με τη σειρά της πως είναι κατά της συγκεκριμένης συναυλίας που αναμένεται να γίνει στο εξωτερικό από την Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, για λογαριασμό της Hellenic Music Ensemble. Πρόσθεσε δε πως αν ο Μάνος Χατζιδάκις ζούσε, δεν θα έδινε ποτέ την άδειά του για κάτι τέτοιο.

Η μουσικός με αυτόν τον τρόπο πήρε την θέση του Γιώργου Χατζιδάκι ο οποίος με δήλωση του τόνισε πως δεν έχει δώσει άδεια για κάτι τέτοιο και πως ο πατέρας του διατηρούσε πάντα τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει.

Στην περίπτωση της Νατάσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη, σύμφωνα με τον ίδιο, κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν.

Για τον λόγο αυτό μάλιστα ο Γιώργος Χατζιδάκις έχει προβεί ήδη σε νομικές ενέργειες ώστε να παγώσει την συναυλία.

«Δεν υπάρχει ούτε σεβασμός, ούτε ποιότητα, μόνο συμφέρον»

Η ανάρτηση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα:

«Είμαι απολύτως σύμφωνη με τη στάση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι και θεωρώ απόλυτα θεμιτό να προστατεύει τη χρήση του έργου του πατέρα του. Ο Μάνος υπήρξε, για μένα, ο σημαντικότερος Έλληνας συνθέτης, ένας άνθρωπος οικουμενικός, με βαθιά ευγένεια και μοναδικό αισθητικό κριτήριο. Η μουσική του έχει μια ποιότητα τόσο λεπτή και ουσιαστική, που απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται.

Ακόμη και όταν ακούω το έργο του σε μια διαφήμιση που σκοπό έχει να βοηθήσει παιδιά και σχολεία, νιώθω απλώς την ανάγκη να θυμίζω πόσο σημαντικό είναι να προσεγγίζουμε αυτή την κληρονομιά με ευαισθησία. Η μουσική του Χατζιδάκι έχει έναν κόσμο δικό της και ο σεβασμός προς αυτόν τον κόσμο είναι για μένα ουσιώδης, όχι μόνο απέναντι στο έργο αλλά και απέναντι σε όσους το εκπροσωπούν σήμερα.

Γνωρίζοντάς τον, είμαι βέβαιη ότι ο Μάνος θα ήθελε οι επιλογές γύρω από τη μουσική του να γίνονται με προσοχή και αγάπη, όπως ακριβώς έκανε πάντα και ο ίδιος. Και αυτό το δικαίωμα των κληρονόμων του να προστατεύουν το έργο του αξίζει να το τιμούμε. Ο χαρακτηρισμός “θετός γιός”, μου φαίνεται εντελώς περιττός, η πατρότητα δεν μετριέται με βιολογία αλλά με παρουσία, ευθύνη και αγάπη. Και εκεί ο Μάνος στάθηκε πατέρας με όλη τη σημασία της λέξης.

Όλα αυτά τα σχόλια που γίνονται στο διαδίκτυο κατά του γιού του Μάνου που τον στοχοποιούν και τον κατηγορούν, είναι απαράδεκτα. Για ποια Ελλάδα μιλάμε που θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό; Και με το έτσι θέλω, κάνω αυτό που θέλω χωρίς να σέβομαι τις αποφάσεις του κληρονόμου; Χρησιμοποιώντας το όνομα του; Αντί να σεβαστούμε την μνήμη του Μάνου ο οποίος δεν θα έδινε ποτέ την άδεια του αν ζούσε. Όσον αφορά τα ραδιόφωνα που άκουσα πως δεν παίζεται ο Μάνος, να ρωτήσετε κάποιους άλλους και όχι τον γιό του.

Τελικά δεν υπάρχει ούτε σεβασμός, ούτε ποιότητα, μόνο συμφέρον».

«Το να ισχυρίζεται κανείς ότι “τιμά” έτσι τον Μάνο Χατζιδάκι είναι υποκριτικό»

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι για την συναυλία του Γιάννη Χαρούλη και της Νατάσας Μποφίλιου:

Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.

Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.

Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.

Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.

Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους».

Γιώργος Χατζιδάκις».

Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής

«Η HELLENIC MUSIC ENSEMBLE, που πρόκειται να πραγματοποιήσει την περιοδεία σύμφωνα με πηγές, απαντά ότι έχει ήδη λάβει κάθε απαιτούμενη έγκριση από τους αντίστοιχους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού, οι οποίοι κατέχουν και διαχειρίζονται τα δικαιώματα του Μάνου Χατζιδάκι για καλλιτεχνικές δράσεις εκτός ελληνικής επικράτειας.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι όλες οι προγραμματισμένες εμφανίσεις αφορούν αποκλειστικά χώρες του εξωτερικού, χωρίς καμία στάση στην Ελλάδα».