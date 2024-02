Νέα δημόσια εμφάνιση του πρίγκιπα Γουίλιαμ που ανησυχεί για την άνοδο του αντισημιτισμού – Εμφανίστηκε φορώντας κιπά

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ εξέφρασε τη μεγάλη του ανησυχία για την άνοδο του αντισημιτισμού στη Βρετανία, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε μια συναγωγή στο Λονδίνο, καθώς επέστρεψε στα δημόσια καθήκοντά του δύο ημέρες αφότου απουσίασε από την επιμνημόσυνη τελετή στο Κάστρο του Ουίνδσορ για τον νονό του, τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, για λόγους που περιγράφηκαν ως «προσωπικό ζήτημα».

Μία εβδομάδα αφότου ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου ζήτησε να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ο Γουίλιαμ εξέφρασε την ανησυχία του για τον αντισημιτισμό, αφού πρώτα συναντήθηκε με νέους, εκπροσώπους του Holocaust Educational Trust, που θέλουν να αντιμετωπίσουν το μίσος, εν μέσω των αυξανόμενων περιστατικών επιθέσεων και κακομεταχείρισης σε βάρος της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας.

«Τόσο η Κάθριν όσο κι εγώ είμαστε βαθιά ανήσυχοι σχετικά με την άνοδο του αντισημιτισμού για την οποία εσείς μιλήσατε σήμερα το πρωί και λυπάμαι πολύ εάν οποιοσδήποτε από εσάς είχε μια τέτοια εμπειρία», δήλωσε ο πρίγκιπας.

«Για αυτό βρίσκομαι εδώ σήμερα, για να σας καθησυχάσω όλους ότι ο κόσμος νοιάζεται και ο κόσμος ακούει».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Συναγωγή Western Marble Arch, ο πρίγκιπας, ο οποίος φορούσε ένα κιπά, το παραδοσιακό εβραϊκό καπέλο, συνομίλησε με Εβραίους σπουδαστές, οι οποίοι του εξιστόρησαν την «έκρηξη», όπως την περιέγραψαν, των περιστατικών αντισημιτισμού, μεταξύ άλλων θανατικές απειλές και επιθέσεις.

Την Τετάρτη, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε την εκταμίευση ποσού ύψους 54 εκατομμυρίων λιρών για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων, αφότου στοιχεία κατέδειξαν ότι τα περιστατικά αντισημιτισμού κατέγραψαν υψηλό ρεκόρ στη Βρετανία τον περασμένο χρόνο.

Συναντήθηκε, επίσης, με μία 94χρονη επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, τη Ρενί Σαλτ, προκειμένου να ακούσει την εμπειρία της.

Η ασυνήθιστη άμεση παρέμβαση που έκανε την περασμένη εβδομάδα ο Ουίλιαμ ότι «πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί» στον πόλεμο της Γάζας και ότι η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει τους ομήρους, πρωταγωνίστησαν στα πρωτοσέλιδα διεθνώς, δεδομένου ότι η βασιλική οικογένεια κατά παράδοση αποφεύγει να αγγίζει ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα.

Hearing from students and young people who have experienced antisemitism, and meeting with young ambassadors from all backgrounds and faiths who have taken part in the flagship ‘Lessons from Auschwitz’ project. pic.twitter.com/KqIvDM79Cc