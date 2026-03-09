Νίκος Καρβέλας: Oι ανδρόπλαστες θρησκείες, πατρίδες και οικογένειες χρησιμοποιούν τη γυναίκα για να υπάρχουν

Ο Νίκος Καρβέλας επιχειρεί να ανοίξει ένα διάλογο για τον τρόπο που οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν τις γυναίκες και να προκαλέσει προβληματισμό τόσο για το σήμερα, όσο και για το αύριο. Με αφορμή το μουσικό έργο «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα», το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Gold, ο δημιουργός επιχειρεί μια καλλιτεχνική παρέμβαση γύρω από τη θέση της γυναίκας και τον τρόπο με τον οποίο συχνά κρίνεται ή χαρακτηρίζεται.

Ο Νίκος Καρβέλας προσπάθησε να αναλύσει το σκεπτικό του, για το πώς διαμορφώθηκαν οι κοινωνικές δομές που καθορίζουν τον ρόλο της γυναίκας. Ο συνθέτης και στιχουργός στέλνει τα δικά του μηνύματα: «Όταν η γυναίκα κάποτε αντιληφθεί ότι η μητρότητα δεν αποτελεί μέσο ολοκλήρωσης του εγώ της, αλλά τον μόνο σίγουρο τρόπο για την ολοκληρωτική απώλειά του, τότε ίσως ο κόσμος αυτός αλλάξει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε ίσως η γυναίκα βρει το χρόνο και τη διάθεση που τώρα δεν έχει ένεκα μητρότητας, για να διαπιστώσει ότι οι ανδρόπλαστες θρησκείες, πατρίδες και οικογένειες την χρησιμοποιούν για να υπάρχουν και να καταδυναστεύουν τον κόσμο που εκείνη γεννάει και άθελά της διαστρεβλώνει. Τότε ίσως η εξουσία αλλάξει χέρια για πρώτη φορά από τη γέννηση του κόσμου» αναφέρει.

Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» δεν είναι ένα τραγούδι. Είναι μία μουσική τοποθέτηση για τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία κρίνει κι αντιμετωπίζει τις γυναίκες, καταγράφοντας τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για εκείνες, χωρίς εξωραϊσμούς.

Προ μηνών, θέμα συζήτησης στις κοσμικές στήλες περιοδικών, είχε γίνει ο αδερφός του Νίκου Καρβέλα σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του. Νίκος Καρβέλας και Δημήτρης Καρβέλας μοιάζουν όχι μόνο εμφανισιακά αλλά και σε πτυχές του χαρακτήρα τους, όπως αναφέρουν άτομα από το περιβάλλον τους.