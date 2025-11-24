Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Νίκος Καρβέλας: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αδερφός του – Η σπάνια εμφάνιση και η άγνωστη ζωή του

Ο Δημήτρης Καρβέλας επέλεξε να ακολουθήσει τα δικά του μονοπάτια στη ζωή, αυτά που τον έκαναν να αισθάνεται καλύτερα
Δημήτρης Καρβέλας
Ο Δημήτρης Καρβέλας με τη μητέρα του / NDP PHOTO

Ο Νίκος Καρβέλας έχει ένα μεγαλύτερο αδερφό, στον οποίο έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Πρόκειται για τον Δημήτρη Καρβέλα που έχει ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο στη δική του ζωή. Άνθρωποι που έτυχε να συνεργαστούν μαζί του, τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο δίκαιο με άφθονο χιούμορ. Οι παρουσίες του σε νυχτερινά κέντρα είναι μετρημένες στα δάχτυλα.

Νίκος Καρβέλας και Δημήτρης Καρβέλας μοιάζουν όχι μόνο εμφανισιακά αλλά και σε πτυχές του χαρακτήρα τους, όπως αναφέρουν άτομα από το περιβάλλον τους. Η τελευταία φορά που πόζαρε μπροστά σε φωτογράφους ήταν το 2013 στους «Δαίμονες» στο θέατρο «Παλλάς», όταν εκείνος μαζί με την μητέρα τους Σοφία είχαν πάει να παρακολουθήσουν την παράσταση.

Ο Δημήτρης Καρβέλας εργαζόταν για πολλά χρόνια ως διευθυντής σε γνωστό πολυκατάστημα. Τώρα, συνταξιούχος πια, έχει αφιερώσει τον χρόνο του σε αυτό που τον γεμίζει, τη ζωγραφική. Στο εργαστήριό του –ένα μικρό στούντιο γεμάτο καμβάδες, πινέλα και χρώματα– ζωγραφίζει τοπία, αφηρημένα έργα και πορτραίτα, γενικότερα ότι τον εμπνέει.

Ο Δημήτρης Καρβέλας βρέθηκε τις προάλλες σε γνωστό κομμωτήριο της Κομοτηνής με την διάσημη tik toker και ιδιοκτήτρια της επιχείρησης Έλενα και μαζί ανέβασαν ένα βίντεο στο Tik tok όταν εκείνος της χάρισε ένα πορτραίτο από τα έργα ζωγραφικής του με ιδιόχειρη αφιέρωση.

@gossipbyelena

 

♬ πρωτότυπος ήχος – Gossip by elena

Νίκος Καρβέλας και Δημήτρης Καρβέλας έχουν συχνή επικοινωνία και παραμένουν αγαπημένοι από μικρά παιδιά. Όταν το επιτρέπουν τα προγράμματά τους συναντιούνται και περνούν χρόνο μαζί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
204
88
63
50
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo