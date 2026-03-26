Νίκος Κοσώνας: Βγαίνω στη σκηνή και έχω τώρα καμιά δεκαριά δευτερόλεπτα να γδυθώ, είναι μια τελετουργία

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Νίκος Κοσώνας και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στη θεατρική παράσταση που παίζει εμφανίζεται γυμνός στη σκηνή.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, που παίζει στο έργο «Ο Κος Ζυλ» στο θέατρο Πόρτα, έδωσε συνέντευξη την Πέμπτη (26.03.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για όλα στον Άρη Καβατζίκη. Ο Νίκος Κοσώνας παράλληλα αναφέρθηκε στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός.

«Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο το γυμνό. Δηλαδή είσαι γυμνός πάνω στη σκηνή, αισθάνεσαι λίγο τελείως σκέτος. Με έχει βοηθήσει, έχω κάνει γυμνισμό στη ζωή μου, οπότε είμαι μαλακός με αυτό. Το ίδιο και ο Γιάννης, το έχουμε συζητήσει. Και είναι ωραίο, γιατί δεν έχουμε κανένας από τους δυο μας…

Όταν εμφανίζεσαι γυμνός μπορεί είτε να λίγο να σφιχτείς και να κλείσεις είτε να ανοίξεις σε μια έπαρση, ανάλογα πως αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Βγαίνω και έχω τώρα καμιά δεκαριά δευτερόλεπτα να γδυθώ, το οποίο είναι μια τελετουργία. Είμαι στο πλάι της σκηνής, δεν έχω και πολύ χώρο και γδύνομαι και είμαι σε φάση ωραία πάμε να το κάνουμε. Έχει ένα ρίσκο αυτό κάθε φορά», εξομολογήθηκε ο Νίκος Κοσώνας.

«Όταν αποφάσισα να μπω στην δουλειά του θεάματος με κάποιον τρόπο, ήθελα να δω αν μπορώ μόνος μου ότι “ψάρια πιάνω” και τα λοιπά. Οπότε ούτε στο ωδείο όταν είχαν μπει οι συμφοιτητές μου που είσαι δώδεκα ώρες τη μέρα σε μια κατάσταση οικογένειας το έτος, δεν το ξέρανε για αρκετό καιρό και ούτε μετά που ξεκίνησα να παίζω στην τηλεόραση το έλεγα ανοιχτά», τόνισε ακόμα για την απόφασή του να γίνει ηθοποιός.

Είμαι πολύ υπερήφανος για τη μητέρα μου και εκείνη το ίδιο για μένα. Τα πράγματα δε θέλει να μου έρχονται εύκολα. Θέλει να παλεύω. Ανατρίχιασα όταν είδε την παράσταση η μητέρα μου και μου είπε συγκινημένη “μπράβο αγόρι μου”», είπε παράλληλα για τη μητέρα του, Δάφνη Μπόκοτα.