Δημήτρης Παπάζογλου για Μαρινέλλα: «Δεν το πιστεύω ότι έχει φύγει, νιώθω ότι είναι ακόμα εδώ»

Για την Μαρινέλλα καθώς και για πολλά άλλα προσωπικά αλλά και επαγγελματικά θέματα μίλησε ο Δημήτρης Παπάζογλου στην εκπομπή Buongiorno και στη ρεπόρτερ, Βασιλική Μπασιούρη κάνοντας αναφορά στους καλλιτέχνες φίλους του που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του.

«Αν δεν ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν θα υπήρχα. Ήταν μια γυναίκα η οποία έφερε την αισιοδοξία σε έναν ολόκληρο λαό που έβγαινε μετά από εμφυλίους. Ήταν τόσο φωτογενές πλάσμα, με ένα τεράστιο χιούμορ και τεράστιο αυτοσαρκασμό που είχε…» είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπάζογλου, πριν μιλήσει για την αξέχαστη Μαρινέλλα.

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«Δεν πιστεύω ότι η Μαρινέλλα έχει φύγει, η Μαρινέλλα είναι εδώ, σαν να χτυπήσει το τηλέφωνο και να μου πει: «Τι κάνεις;» Ξέρω ότι με αγαπούσε, πάντα με καλούσε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα να είμαι στο σπίτι της να τρώω με την οικογένειά της».

«Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει, αυτό ήταν η Μαρινέλλα. Ήταν μάνα, φίλη, ήταν τα πάντα. Είχε μια κατανόηση για τους μοναχικούς ανθρώπους», πρόσθεσε ο Δημήτρης Παπάζογλου.

Για τον Γιώργο Μαρίνο και την φιλία τους, ο Δημήτρης Παπάζογλου ανέφερε: «Είναι μια μεγάλη ιστορία για μένα. Ήμασταν φίλοι πάρα πολλά χρόνια, πριν γίνει ο μεγάλος Μαρίνος. Αυτός καθιέρωσε αυτό που λέμε showman».

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Μιλώντας για τους πρωταγωνιστές και τους καλλιτέχνες του σήμερα, ο Δημήτρης Παπάζογλου μίλησε για τον Μάρκο Σεφερλή λέγοντας πως είναι ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς κωμικούς.

Ο Δημήτρης Παπάζογλου είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες χορευτές και χορογράφους, με σημαντική παρουσία στο θέατρο και το μουσικό θέαμα. Με μακρόχρονη πορεία στον χώρο της σκηνικής τέχνης, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μεγάλων θεατρικών παραγωγών στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική δημιουργία με την εμπειρία της σκηνικής διδασκαλίας.