Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: Τον έκανα σταρ, διαφωνήσαμε, χωρίσαμε κι έκτοτε με απογοητεύει συνέχεια

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Νίκος Μουρατίδης και αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του όσο και στη συνεργασία που είχε στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο γνωστός μάνατζερ και παραγωγός ήταν καλεσμένος το Σάββατο (02.05.2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε τη Σίσσυ Χρηστίδου για όλα. Ο Νίκος Μουρατίδης μίλησε εκτός από τον Γιώργο Μαζωνάκη και για την Άννα Βίσση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τις σχέσεις τους σήμερα τόνισε: «Έχουμε χαθεί. Όταν βρισκόμαστε, μιλάμε. Αλλά σε τέτοιο επίπεδο έχουμε χαθεί. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Και δεν στενοχωριέμαι τώρα που βγήκε στη φόρα. Στενοχωριέμαι, γιατί εγώ μαθαίνω από διάφορους δημιουργούς, συνθέτες, στιχουργούς».

«Μαθαίνω πράγματα, τα οποία με στενοχωρούν. Δούλεψα με τον Μαζωνάκη σχεδόν μια δεκαετία. Ήμουν ο μάνατζερ του. Τον πήρα από το μηδέν και τον έκανα σούπερ σταρ. Διαφωνήσαμε σε κάποια σημεία. Χωρίσαμε. Έκτοτε με απογοητεύει συνέχεια. Και στενοχωριέμαι, γιατί δεν είναι τυχαία περίπτωση. Δεν μπορεί ο καλλιτέχνης να είναι μόνος του. Ο καλλιτέχνης δεν έχει μάτια και αυτό να βλέπει τι γίνεται και έχει να ακολουθήσει μια τέχνη. Ο μάνατζερ τι είναι; Είναι το μυαλό του; Είναι το τρίτο μάτι που λέμε τι συμβαίνει στην πιάτσα», δήλωσε ακόμα ο Νίκος Μουρατίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μιλώντας για την Άννα Βίσση υπογράμμισε: «Δηλαδή της αξίζει ό,τι κάνει. Δουλεύει 50 χρόνια αυτή η γυναίκα και είναι συνέχεια εκεί. Βλέπω ότι η Άννα δουλεύει συνέχεια σαν εργάτης. Και ξαφνικά της ήρθε η ιδέα να κάνει ένα Καλλιμάρμαρο και έγινε πανζουρλισμός. Την ερχόμενη χρονιά κάνει δύο Καλλιμάρμαρα. Τώρα ΟΑΚΑ. Δηλαδή σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος με το ρεπερτόριό της. Δηλαδή κάποια τραγούδια εγώ θα τα πέταγα ή θα έκανα και άλλες συνεργασίες. Αλλά η Βίσση έχει κολλήσει με τον Καρβέλα. Άστη να. Βλέπεις ότι ο κόσμος γουστάρει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι σε μια φάση που δε βλέπω καθόλου τηλεόραση. Καθόλου. Γιατί ό, τι θέλω να μάθω το μαθαίνω διαβάζοντας ή αν υπάρχει λόγος, μου λέει κάποιος, μπαίνω στο YouTube και το βλέπω. Δεν μπορώ να βλέπω να κάθομαι στη τηλεόραση και να βλέπω. Βαριέμαι. Αν κάτσω το βράδυ είμαι μέσα στο σπίτι το βράδυ βλέπω πλατφόρμες, ταινίες και σειρές. Η τηλεόραση μου πια δεν παίζει. Η μία εκπομπή αντιγράφει την άλλη. Δεν μπορώ.

Αυτός ο Λιάγκας, δεν μπορώ. Βγαίνει τώρα και λέει ότι την έπεσε καθηγητής του. Και λέω μέσα μου επειδή χάνει σε νούμερα μέχρι να τελειώσει η σεζόν θα μας πει ότι ήταν και έγκυος και απέβαλλε. Κι εγώ όταν ήμουν μικρός πήγα σινεμά και ξαφνικά ήρθε ένας δίπλα μου, κάθισε και άρχισε να μου καίει το πόδι. Σηκώθηκα, έφυγα, πήγα, κάθισα αλλού. Δε βγήκα να το πω πουθενά», είπε ακόμα για την τηλεόραση.