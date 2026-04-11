Ντάνιελ Κρεγκ και Ρέιτσελ Βάις παρακολούθησαν την περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα – Δείτε βίντεο

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι πιστοί που συγκεντρώθηκαν στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στη Γλυφάδα το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10.04.2026) για να συμμετάσχουν στην περιφορά του Επιταφίου. Δίπλα τους στεκόταν με διακριτικό τρόπο ο αγαπημένος «Τζέιμς Μποντ» Ντάνιελ Κρεγκ, μαζί με την σύζυγό και την κόρη του.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ με την Ρέιτσελ Βάις βρέθηκαν ανάμεσα στους πιστούς που έσπευσαν στην γνωστή εκκλησία της Γλυφάδας για την περιφορά του Επιταφίου. Σε βίντεο φαίνεται να παρακολουθεί την θρησκευτική τελετή και να κινείται ανάμεσα στον κόσμο διακριτικά.

Πολλοί από τους πιστούς δεν τον αναγνώρισαν καν, παρά μόνο τη στιγμή που έτυχε να περάσουν ακριβώς από μπροστά του.

«Αν τον έβλεπες πρόσωπο με πρόσωπο, τότε καταλάβαινες ότι είναι όντως ο Τζέιμς Μποντ», ανέφερε δημοσιογράφος του Ert news.

Ο Τζέιμς Μποντ της μεγάλης οθόνης παρέμεινε μέχρι το τέλος της περιφοράς, ενώ σε κάποια στιγμή καταγράφηκε να τραβά και βίντεο από την τελετή, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό πασχαλινό έθιμο.

Ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Αθήνα για τα γυρίσματα της ταινίας στην οποία συμμετέχει και ο Κίλιαν Μέρφι.

Τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κέρκυρα.