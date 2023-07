Στη δημοσιότητα δόθηκε μια πρώτη φωτογραφία από την νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Brad Pitt που υποδύεται έναν πιλότο της Formula 1.

Ο Μπραντ Πιτ θα έχει τον ρόλο ενός παλαίμαχου πιλότου της Formula 1 ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό δράση για να βοηθήσει την ομάδα του. Θα «αγωνιστεί» με τα χρώματα της ομάδας APXGP έχοντας στο πλάι του τον Βρετανο-Νιγηριανό ηθοποιό Ντάμσον Ίντρις στην πολλά υποσχόμενη παραγωγή της Apple Studios.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter η ταινία θα γυριστεί σε συνεργασία με την F1 και θα είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα στο βρετανικό GP.

Οι συντελεστές της άτιτλης προς το παρόν ταινίας προέρχονται από την δημιουργική ομάδα του «Top Gun: Maverick» με τον Τζόζεφ Κοσίνσκι(Joseph Kosinski) να υπογράφει τη σκηνοθεσία, τον Έχρεν Κρούγκερ (Ehren Kruger) στο σενάριο και τον Τζέρι Μπρουκχάιμερ(Jerry Bruckheimer) στην παραγωγή. Ρόλο συμβούλου έχει αναλάβει ο εφτά φορές πρωταθλητής της F1 Λιούις Χάμιλτον.

