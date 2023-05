Ο Ed Sheeran αποκάλυψε ότι δεν θα παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του και το νέο του άλμπουμ που γυρίστηκε για λογαριασμό του Disney+

Ο τραγουδιστής της επιτυχίας «Shape Of You» εξήγησε πώς νιώθει όσον αφορά την παρακολούθηση της σειράς ντοκιμαντέρ «The Sum Of It All». Ο Ed Sheeran παραδέχτηκε ότι η σκέψη να καθίσει να δει ένα από τα επεισόδια τον κάνει να νιώθει άβολα.

«Είναι άβολο για μένα να βλέπω τη σειρά, δεν μου αρέσει πολύ» είπε ο Ed Sheeran στο Extra (μέσω MSN) προσθέτοντας αργότερα για το ντοκιμαντέρ, που γυρίστηκε για λογαριασμό του Disney+: «Ελπίζω ότι οι άλλοι άνθρωποι τη βρίσκουν πιο διασκεδαστική από εμένα».

Ο Ed Sheeran εξήγησε επίσης ότι τον εξέπληξε το στυλ της σειράς και δεν περίμενε να είναι επικεντρωμένη τόσο πολύ στη συναισθηματική του κατάσταση.

«Στην πραγματικότητα δεν συνειδητοποίησα ότι έκανα ένα ντοκιμαντέρ για τη θλίψη και την ψυχική υγεία, νόμιζα ότι γυρίζουμε ένα ντοκιμαντέρ για το άλμπουμ μου», εξήγησε ο τραγουδιστής τονίζοντας ότι όταν είδε το τελικό αποτέλεσμα το χαρακτήρισε «καλό».

Η σειρά «The Sum Of It All» που αποτελείται από τέσσερα μέρη παρέχει πληροφορίες για τη ζωή του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του πιο πρόσφατου άλμπουμ του «Subtract» και θα προβληθεί από το Disney+.

Το ντοκιμαντέρ εξερευνά επίσης τα «πάνω» και τα «κάτω» που βίωνε ο Ed Sheeran τη στιγμή της παραγωγής του άλμπουμ συμπεριλαμβανομένων των συναισθημάτων του πένθους και της κατάθλιψης.

Η περιπέτεια της συζύγου του με τον καρκίνο

Το πρώτο μέρος διερευνά τη σχέση του Εντ Σίραν με τη σύζυγό του Τσέρι Σίμπορν η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές του 2022.

Την ημέρα μετά την ανακοίνωση της είδησης ότι ο όγκος της Σίμπορν δεν ήταν τόσο σοβαρός όσο νόμιζαν αρχικά, ο καλύτερος φίλος του Σίραν, Τζαμάλ Έντουαρντς, πέθανε.