Ο Ed Sheeran έκανε έκπληξη σε μουσική εκδήλωση με μαθητές γυμνασίου

Ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός Ed Sheeran έκανε έκπληξη σε εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές στο Ipswich του Ηνωμένου Βασιλείου.

Περισσότεροι από 200 μαθητές γυμνασίου από το Ipswich στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακολούθησαν την εκδήλωση στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν ευκαιρίες σταδιοδρομίας με μία guest εμφάνιση του Ed Sheeran. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό και μουσικό φορέα της αγγλικής πόλης, Brighten The Corners, που διοργανώνει ετήσιο Μουσικό Φεστιβάλ..

Το κοινό διασκέδασε με μουσικές παραστάσεις από τρεις ανερχόμενους καλλιτέχνες της περιοχής πριν από την εμφάνιση – έκπληξη εμφάνιση του γνωστού τραγουδιστή.

Οι εκπρόσωποι του Brighten The Corners ανέφεραν στο BBC ότι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τα επαγγέλματα στη μουσική βιομηχανία και τη διοργάνωση ζωντανών συναυλιών, μεταξύ άλλων για τους μηχανικούς ήχου και τους υπεύθυνους μάρκετινγκ.

A day in the life of Ed Sheeran : meeting & performing for music students at a grassroots music venue in Ipswich then on to performing at a charity gala in London….. this man never rests !#edsheeran ♥️ pic.twitter.com/1p6GViiOUw