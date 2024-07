Ο Justin Timberlake αστειεύτηκε με τη σύλλήψή του αλλά οι φαν του αντέδρασαν

Ο Justin Timberlake φάνηκε να αστειεύεται με την πρόσφατη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη Νέα Υόρκη αλλά αυτό δεν άρεσε σε όλους.

Ο 43χρονος έδωσε μια συναυλία στη Βοστώνη το Σάββατο 29.06.2024 και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok από έναν θαυμαστή του που βρισκόταν εκεί, ο Justin Timberlake ακούστηκε να λέει με χιουμοριστική διάθεση αναφορικά με την σύλληψή του:

«Λοιπόν, υπάρχει κανείς εδώ απόψε που οδηγεί και… όχι, αστειεύομαι» είπε.

Αν και η πρόθεσή του ήταν να κάνει χιούμορ και κάποιοι ξέσπασαν σε γέλια, μεγάλη μερίδα του κοινού στα social media αντέδρασε και θεώρησε απαράδεκτη τη στάση του.

🚨DISGUSTING but not surprising behavior. It hasn’t even been a full 2 weeks since Justin Timberlake was arrested for driving while intoxicated and he’s already making light of the situation by cracking jokes. Where is the accountability? Drinking & driving is not a joke Justin! pic.twitter.com/9HROFfv36n