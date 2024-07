Ο Kid Rock δώρισε 50.000 δολάρια για τα θύματα της επίθεσης κατά του Ντόναλντ Τράμπ

Σε δωρεά προχώρησε ο Kid Rock για να βοηθήσει τους τραυματίες και την οικογένεια του θύματος της σοκαριστικής απόπειρας δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικάνος τραγουδιστής και μουσικός Kid Rock έδειξε έμπρακτα το πόσο νοιάζεται για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης κατά του Ντόναλντ Τραμπ που έγινε στην προεκλογική του συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια το περασμένο Σάββατο (13.07.2024), κάνοντας δωρεά 50.000 δολάρια, στην πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης GoFundMe.

Από το τραγικό επεισόδιο, ένας εθελοντής πυροσβέστης που βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό, έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει την οικογένειά του. Δύο ακόμη τραυματίτηκαν σοβαρά.

Ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος με τους Ρεπουμπλικανούς για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024, νοσηλεύτηκε με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο αυτί αλλά πήρε γρήγορα εξιτήριο.

Ο Kid Rock που είναι υποστηρικτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ, δεν ήταν ο μόνος από τους διάσημους που δώρισαν χρήματα για τον καλό σκοπό.

Στον ίδιο λογαριασμό κατέθεσε χρήματα ο Αμερικανός επιχειρηματίας και συγγραφέας Βιβέκ Ραμασουάμι, ο podcaster Μπεν Σαπίρο και την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ίβανκα Τραμπ.

Here is the verified GoFundMe to support the victims and families affected by yesterday’s shooting at the Trump rally in Butler, Pennsylvania https://t.co/UNCui9pP3u