Ο Μάθιου Πέρι ήταν ασυνήθιστα κουρασμένος τις τελευταίες ημέρες της ζωής του και μπορεί να είχε κυλήσει ξανά στη χρήση ουσιών, πριν πεθάνει μέσα στο τζακούζι του το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, αναφέρει δημοσίευμα της DailyMail, με το βρετανικό μέσο να επικαλείται πηγές από το περιβάλλον του ηθοποιού από τα «Φιλαράκια».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αμερικανικών ΜΜΕ, ο Μάθιου Πέρι πέθανε μέσα στο τζακούζι του στον κήπο του σπιτιού του στο Λος Άντζελες, με τις αστυνομικές πηγές να αποκαλύπτουν ότι δεν βρέθηκαν ναρκωτικά αλλά πολλά συνταγογραφούμενα παυσίπονα και αγχολυτικά χάπια, τα οποία πιθανότατα έπαιρνε ο αγαπημένος ηθοποιός από τα «Φιλαράκια».

Ένας στενός φίλος του Μάθιου Πέρι μίλησε στη DailyMail και αναφέρθηκε στα ανησυχητικά σημάδια «κόπωσης» που εμφάνιζε ο τηλεοπτικός Chandler Bing τις ημέρες πριν τον θάνατό του. Αν και είχε εμμονή με το pickleball, την ημέρα του θανάτου του λέγεται ότι γύρισε νωρίτερα σπίτι του, επειδή ένιωθε κουρασμένος πιο πολύ από το συνηθισμένο.

Το pickleball είναι ένα παιχνίδι που μοιάζει με το τένις, με τη διαφορά ότι παίζεται σε μικρότερο κορτ. Ο Μάθιου Πέρι συνήθως έπαιζε δύο ώρες την ημέρα, όμως το μοιραίο Σάββατο είχε αντέξει μόνο τη μία, δήλωσε ο φίλος του στον παρουσιαστή Μπίλι Μπους και μεταδίδει η DailyMail.

«Το pickleball ήταν μέρος της καθημερινότητάς του», είπε ο Μπους και συνέχισε: «Μίλησα με τη γυναίκα με την οποία έπαιζε σήμερα το πρωί και κάθε πρωί. Είναι σοκαρισμένη, λάτρευε τον Ματ… είπε ότι ήταν κουρασμένος σήμερα και την τελευταία εβδομάδα. Λίγο περισσότερο από το συνηθισμένο».

Παράλληλα, ο προπονητής του Μάθιου Πέρι στο pickleball είχε δηλώσει στο People ότι αυτό το άθλημα ήταν παρηγοριά για τον αγαπημένο ηθοποιό και ότι τον βοηθούσε να παραμένει νηφάλιος.

«Πίστευε ότι ήταν κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάρρωσή του και έκανε φοβερή δουλειά», δήλωσε ο Matt Manasse σε συνέντευξή του στο People.

«Του άρεσε πολύ. Έβγαινε πέντε φορές την εβδομάδα, μιλούσε πάντα γι’ αυτό. Έγινε πολύ καλύτερα, πάντα έκανε τους γύρω του να γελούν. Ήταν ανταγωνιστικός, απλά ένας γνήσιος, καλός τύπος – νοιαζόταν για όλους.

Το pickleball ήταν η διέξοδος του. Πραγματικά ανυπομονούσε καθε φορά. Ήταν ανταγωνιστικός τύπος, όχι με κακό τρόπο.Το αγαπούσε. Ήθελε να βγει έξω. Ήθελε να κερδίζει. Το λάτρευε. Όταν χτυπούσε ένα απίστευτο σουτ, θα σου το έλεγε για μέρες», συμπλήρωσε ο ίδιος.

