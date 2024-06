Ο Travis Scott συνελήφθη μεθυσμένος στο Μαϊάμι

Μεθυσμένος «πιάστηκε» ο ράπερ Travis Scott στη μαρίνα του Μαϊάμι Μπιτς νωρίς το πρωί της Πέμπτης (20.06.2024) και μπήκε στη φυλακή της κομητείας.

Ο γνωστός ράπερ, του οποίου το νόμιμο όνομα είναι Jacques Bermon Webster, μπήκε στη φυλακή στις 4:35 π.μ. και αντιμετωπίζει κατηγορίες για καταπάτηση ιδιοκτησίας μετά από προειδοποίηση και ανεξέλεγκτη μέθη, σύμφωνα με τα αρχεία της φυλακής. Για τον 33χρονο ​​κατατέθηκε η εγγύηση 650 δολαρίων. Συνελήφθη στη 01:44 στη μαρίνα του Μαϊάμι Μπιτς.

Ο Scott, σύμφωνα με τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, ήταν μεθυσμένος και προκάλεσε εντάσεις μαζί με την παρέα του, όσο βρισκόντουσαν σε σκάφος αναψυχής στο Μαϊάμι.

Οι αξιωματικοί κλήθηκαν στη μαρίνα και του ζήτησαν να φύγει. Ο ράπερ ​​έφυγε αλλά γύρισε για δεύτερη φορά και ξανά ήρθε σε διαμάχη με το πλήρωμα του σκάφους. Οι αρχές του ζήτησαν να φύγει για δεύτερη φορά αλλά ο ίδιος αρνήθηκε με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Η σύλληψή του συνέβη μόλις οκτώ ημέρες πριν ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιοδεία, «Circus Maximus», στην Ολλανδία την επόμενη Παρασκευή.

