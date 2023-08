Σκουπίδια χαρακτήρισε τις ταινίες του Χόλιγουντ ο ηθοποιός Zachary Levi, που έγινε γνωστός μέσα από το ρόλο του στη σειρά «Chuck» και την ταινία «Shazam: The fury of the gods», μιλώντας στο Fan Expo Chicago, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.

«Προσωπικά αισθάνομαι ότι το περιεχόμενο που βγαίνει από το Χόλιγουντ είναι σκουπίδια – δεν τους νοιάζει για να κάνουν κάτι υπέροχο για εσάς», είπε ο ηθοποιός.

«Δεν το κάνουν. Πόσες φορές βλέπεις ένα τρέιλερ και λες: “Θεέ μου, αυτό φαίνεται τόσο ωραίο!”. Μετά πηγαίνεις να δεις την ταινία και είναι σαν: “Τι έπαθα;”. Ξέρουν ότι αφού έχεις ήδη αγοράσει το εισιτήριο και κάθισες στη θέση, έχουν τα χρήματά σου. Και ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε κάτι από αυτά είναι να μην πηγαίνουμε στα σκουπίδια. Πρέπει να μην επιλέγουμε τα σκουπίδια. Θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει πολύ» σημείωσε.

Αναφορικά με την απεργία των ηθοποιών στο Χόλιγουντ ο Levi είπε: «Υποστηρίζω πλήρως το σωματείο μου, το WGA, και την απεργία… Αλλά δεν μπορούμε επίσης να ξεχάσουμε τους θαυμαστές μας κατά τη διάρκεια αυτής της απεργίας. Θαυμαστές που ξοδεύουν τα χρήματα και την ενέργειά τους ταξιδεύοντας μακρινές αποστάσεις για να μιλήσουν μαζί μας για τη δουλειά μας που σημαίνει τόσα πολλά για αυτούς, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ασχοληθούμε».