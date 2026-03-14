Ο Akylas για τη μητέρα του: Η ζωή ήταν απίστευτα δύσκολη και τα χρήματα πάντα λίγα, δεν τα παράτησε ποτέ

Ο Akylas ετοιμάζεται για την τελική φάση της Eurovision και συνεχίζει τις πρόβες με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να δικαιώσει τον ίδιο και τους θαυμαστές του. Στο περιθώριο αξιολογεί τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών, τα σχόλια για την ερμηνεία του και τον γενικότερο αντίκτυπο της προσπάθειάς του. Σταθερό στήριγμα για τον καλλιτέχνη είναι η μητέρα του. Η γυναίκα που έκανε θυσίες για να μεγαλώσει τον ίδιο και την αδερφή του, εκείνη που έτρεξε να τον αγκαλιάσει, όταν κέρδισε στον ελληνικό τελικό.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Akylas χαρακτήρισε την μητέρα του «ηρωίδα». Του έμαθε, όπως έγραψε, να μην τα παρατάει ποτέ. Προ ημερών είχε αναφέρει πως σε περίπτωση που κερδίσει στη φετινή Eurovision, η ίδια είναι πιθανό να τρέξει στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού για να πανηγυρίσουν μαζί.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Akylas έγραψε πως: «Μόλις στα 17 της, χρειάστηκε να ταξιδέψει από τη Γεωργία στην Ελλάδα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Η ζωή ήταν απίστευτα δύσκολη και τα χρήματα πάντα λίγα, αλλά δεν τα παράτησε ποτέ. Μεγάλωσε εμένα και την αδελφή μου και για μένα είναι μια πραγματική ηρωίδα. Μου έμαθε το πιο σημαντικό μάθημα: να μην τα παρατάω ποτέ.

Σε ευχαριστώ για όλα, μαμά. Και αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μέσα από το music video του «Ferto». Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, από πού έρχεσαι ή ποιες δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει. Να είσαι περήφανος για αυτό που είσαι. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πάρει τη λάμψη σου. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σε κάνει να αμφιβάλλεις για το ταλέντο σου. Συνέχισε. Συνέχισε να παλεύεις. Συνέχισε να λάμπεις. Γιατί ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν game over, πάντα υπάρχει ένα try again. Πίστεψε στον εαυτό σου. Να είσαι ασταμάτητος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Akylas(@akylas__)

Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto» χαρακτηρίζεται από δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων. Ο Akylas βρίσκεται διαρκώς σε πρώτο πλάνο και μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού. Αυτά άλλωστε είναι και τα «όπλα» του για διάκριση στη σκηνή της Eurovision.

Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.