Akylas για Eurovision: «Η μαμά μπορεί να ανέβει στη σκηνή αν το πάρουμε» – Τι είπε για το βίντεο κλιπ του «Ferto»

Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ για το «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα φετινά τελικά της Eurovision, ο Akylas παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και δήλωσε ενθουσιασμένος από το τελικό αποτέλεσμα. Ο πήχης έχει τοποθετηθεί ψηλά και ο καλλιτέχνης εργάζεται πυρετωδώς για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μουσικού διαγωνισμού.

Στο πίσω μέρος του μυαλού του, ο Akylas φαίνεται πως έχει τη νίκη στη Eurovision. Για την ώρα πάντως επικεντρώνεται στις πρόβες, ώστε να υλοποιηθούν όλα όσα έχει σχεδιάσει ο ίδιος και οι συνεργάτες του.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ συγκινημένος. Περίμενα πώς και πώς, τόσες μέρες, να βγει, να ακούσω απόψεις του κόσμου. Από το λίγο που είδα τώρα, είναι πολύ ενθουσιασμένοι όλοι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Προς το παρόν έχω δει σχόλια. Μπορώ να πω έχουν ενθουσιαστεί όλοι. Έχουμε ενθουσιαστεί. Τι να πω, εγώ είμαι τόσο ενθουσιασμένος παιδιά. Βγήκε τέλειο όλο, η ομάδα δούλεψε πολύ σκληρά για να βγει αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ.

Έχουν ακουστεί διάφορα για τη σκηνή. Τώρα εγώ δεν θέλω να σποϊλάρω κάτι, να είναι έκπληξη. Αλλά τώρα νομίζω θα βγουν διάφορες έτσι φήμες. Όχι εντάξει, η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Η μαμά μπορεί να ανέβει μετά όμως, αν το πάρουμε» δήλωσε ο Akylas.

Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto» χαρακτηρίζεται από δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων. Ο Akylas βρίσκεται διαρκώς σε πρώτο πλάνο και μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού. Αυτά άλλωστε είναι και τα «όπλα» του για διάκριση στη σκηνή της Eurovision.

Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.