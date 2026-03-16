Ο διάσημος Έλληνας κομμωτής Δημήτρης Γιαννέτος χτένισε τη Ντέμι Μουρ για τη βραδιά των Όσκαρ

Ο Δημήτρης Γιαννέτος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο είδος του και θεωρείται ένας από τους πιο αγαπημένους hair stylist του Χόλιγουντ. Μία από τις διάσημες πελάτισσες του είναι και η Ντέμι Μουρ.

Ο ταλαντούχος κομμωτής μάλιστα ήταν εκείνος που επιμελήθηκε το χτένισμα της διάσημης σταρ για τη βραδιά των Όσκαρ που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το βράδυ της Κυριακής (16.03.2026). Η Ντέμι Μουρ αφέθηκε στα χέρια του Δημήτρη Γιαννέτου κι εκείνος δημιούργησε ένα υπέροχο elegant hair look που της ταίριαζε άψογα.

«Forest hair για εμβληματικά μαλλιά της Ντέμι Μουρ στα Όσκαρ απόψε στο Λος Άντζελες», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννέτος ως λεζάντα στην ανάρτησή του και δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της διάσημης σταρ, η οποία χαμογελούσε στον φακό με το νέο της χτένισμα.

Όπως είδαμε, η Ντέμι Μουρ εμφανίστηκε στο κόκκινο των Όσκαρ με ένα εκθαμβωτικό πράσινο φόρεμα με μαύρα φτερά και λίγα ασημένια κοσμήματα. Τα μακριά μαύρα μαλλιά της ήταν λιτά και χτενισμένα με ένα ελαφρύ ίσιωμα, το οποίο άφηνε τις άκρες των μαλλιών της… ανέμελες.

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς των Όσκαρ:

Καλύτερη ταινία: «Μία μάχη μετά την άλλη»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσι Μπάκλεϊ, «Hamnet»

Α’ Ανδρικός Ρόλος Ηθοποιός: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Sinners»

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Σον Πεν, «One Battle After Another»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Έιμι Μάντιγκαν, «Weapons»

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «K-pop Demon Hunters»

Καλύτερο καστ: Κασσάνδρα Κουλουκουντής, «One Battle After Another»

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους ζωντανής δράσης (ισοπαλία): « The Singers» και «Two People Exchanging Saliva»

Καλύτερο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους: «Mr. Nobody Against Putin»

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική: Ludwig Göransson, “Sinners”

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «Sentimental Value», Νορβηγία

Σκηνογραφία: Ταμάρα Ντέβερελ και Σέιν Βιο για το «Φράνκενσταιν»

Οπτικά Εφέ: Avatar: Φωτιά και Στάχτη

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ: All the Empty Rooms

Ήχος: F1

Καλύτερο Τραγούδι: «Golden» από το «KPop Demon Hunters»

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation: The Girl Who Cried Pearls

Κοστούμια: Κέιτ Χόλεϊ για το «Φρανκενστάιν»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey για το «Φρανκενστάιν»

