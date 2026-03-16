Όσκαρ 2026: «One Battle After Another» και «Sinners» οι κερδισμένοι – Δείτε τη λίστα των νικητών

Με τον Paul Thomas Anderson να κατακτά το πρώτο Όσκαρ σκηνοθεσίας στην καριέρα του, επιβεβαιώθηκε η δυναμική της ταινίας του «One Battle After Another», η οποία ήταν η μεγάλη νικήτρια της 98ης τελετής απονομής των Βραβείων Όσκαρ, που πραγματοποιήθηκε (15.03.2026) στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, συγκεντρώνοντας έξι συνολικά αγαλματίδια (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου, Κάστινγκ στην Ελληνοαμερικανίδα Κασάντρα Κουλουκουντίς, Μοντάζ και Β’ Ανδρικού Ρόλου).

Παρά τις συνολικά 16 υποψηφιότητες- αριθμό ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού, οι «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, μία από τις πιο εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς, έφυγε τελικά με τέσσερα βραβεία Όσκαρ (Α’ Ανδρικού Ρόλου, Πρωτότυπου Σεναρίου, Φωτογραφίας και Πρωτότυπης Μουσικής), με τον «Frankenstein» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο να ακολουθεί με τρία βραβεία.

Όσκαρ Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου στον Paul Thomas Anderson

«Ευχαριστώ. Ουάου… πραγματικά βάζετε έναν άνθρωπο να δουλεύει σκληρά για να πάρει ένα από αυτά» ανέφερε ο Paul Thomas Anderson , παραλαμβάνοντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. O Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος είχε ανεβεί νωρίτερα άλλες δύο φορές στη σκηνή για να παραλάβει τα Όσκαρ Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου.

«Πάντα θα υπάρχει μια μικρή φωνή μέσα σου που σου λέει ότι ίσως δεν αξίζεις κάτι τέτοιο.. αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ευχαρίστηση που νιώθω αυτή τη στιγμή, κρατώντας αυτό το βραβείο στα χέρια μου.. Στα χρόνια που κάνω ταινίες είχα την τύχη να δουλέψω με απίστευτους ανθρώπους, και βρίσκομαι εδώ εξαιτίας της πίστης αυτών των ανθρώπων σε εμένα.

Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Είναι ένα υπέροχο δώρο, και είμαι τόσο ευτυχής που μπορώ να λέω ότι ο κινηματογράφος είναι το σπίτι μου. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», δήλωσε κατά τη διάρκεια των βραβεύσεών του. Ακόμη, αναφέρθηκε στους συνυποψήφιους του σκηνοθέτες, τονίζοντας πως «δεν θα μπορούσα να ζητήσω μια καλύτερη τάξη συναδέλφων» και στους ηθοποιούς του, που όπως είπε είναι «η καρδιά της ταινίας του».

JUST IN: The Oscar for Best Directing goes to Paul Thomas Anderson for “One Battle After Another.” #Oscars pic.twitter.com/WX337LtqLi — ABC News (@ABC) March 16, 2026

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στο One Battle After Another

One Oscar after another. Congratulations to ONE BATTLE AFTER ANOTHER, this year’s Best Picture winner! #Oscars pic.twitter.com/jhr5ejoHv2 — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στην Jessie Buckley

Η Jessie Buckley επιβεβαίωσε τις προβλέψεις που την είχαν για το ακλόνητο φαβορί και κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την καθηλωτική ερμηνεία της στο «Άμνετ» της Κλόε Ζάο. Στην ταινία υποδύεται τη δυναμική σύζυγο του νεαρού Ουίλλιαμ Σαίξπηρ που στιγματίζεται από την απώλεια του γιου τους. Η Ιρλανδή ηθοποιός και τραγουδίστρια ευχαρίστησε τους γονείς της που την έμαθαν να ονειρεύεται, τον σύντροφό της και την οκτώ μηνών κόρη τους, καθώς και τη σκηνοθέτη και τη σεναριογράφο της ταινίας για το «δώρο της μητρικής αγάπης». Κλείνοντας αφιέρωσε το βραβείο στο «υπέροχο χάος της μητρικής καρδιάς», καθώς, όπως είπε, «όλοι προερχόμαστε από γυναίκες που δημιουργούν ενάντια στα προγνωστικά».

JUST IN: The Oscar for Best Actress in a Leading Role goes to Jessie Buckley for “Hamnet.” #Oscars pic.twitter.com/T2LzztWjOz — ABC News (@ABC) March 16, 2026

Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στον Michael B. Jordan

Στην κατηγορία του Α’ Ανδρικού Ρόλου επικράτησε τελικά ο Michael B. Jordan για την ερμηνεία του στους «Αμαρτωλούς», αφήνοντας πίσω του τον Τιμοτέ Σαλαμέ. «Στέκομαι εδώ επειδή οι άνθρωποι που ήρθαν πριν από μένα άνοιξαν δρόμους. Ευχαριστώ τον Ράιαν Κούγκλερ και όλους όσοι πίστεψαν στο όραμα της ταινίας. Θέλω επίσης να αφιερώσω αυτή τη στιγμή στους θρυλικούς μαύρους ηθοποιούς όπως ο Σίντνεϊ Πουατιέ, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον και η Χάλι Μπέρι, που με ενέπνευσαν και επηρέασαν την πορεία μου. Σας ευχαριστώ που συνεχίζετε να πιστεύετε σε μένα. Θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό», δήλωσε ο 39χρονος Αφροαμερικανός ηθοποιός.

JUST IN: The Oscar for Best Actor in a Leading Role goes to Michael B. Jordan for “Sinners.” #Oscars pic.twitter.com/VOvYuqiASq — ABC News (@ABC) March 16, 2026

Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου στον Ράιαν Κούγκλερ

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας Ράιαν Κούγκλερ κέρδισε το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου. «Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τότε που πρωτοπαίχτηκαν οι “Sinners” και ευχαριστώ την Ακαδημία που δεν το ξέχασε», ανέφερε ο Κούγκλερ, τονίζοντας πως κάθε μέρα που περνούσε με τους συνεργάτες του τον έκανε να πιστεύει πιο πολύ στον εαυτό του.

Όσκαρ για Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία στο Sentimental Value από τη Νορβηγία

H «Συναισθηματική Αξία» του Γιοακίμ Τρίερ, η οποία είχε αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και σημαντικές διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. «Είμαι απλώς ένας σινεφίλ από τη Νορβηγία.. Αυτή η ταινία είναι για μια πολύ δυσλειτουργική οικογένεια, και είναι το αντίθετο από την ενότητα που ένιωσα με αυτή την υπέροχη ομάδα πίσω μου», δήλωσε ο Νορβηγός σκηνοθέτης. Στην ομιλία του, παράφρασε επίσης ένα απόσπασμα του συγγραφέα Τζέιμς Μπάλντουιν λέγοντας: «Όλοι οι ενήλικες είναι υπεύθυνοι για όλα τα παιδιά.. Ας μην ψηφίζουμε πολιτικούς που δεν το παίρνουν αυτό σοβαρά υπόψη».

Norway snags the Oscar for Best International Feature Film. Congratulations to the cast and crew of SENTIMENTAL VALUE! #Oscars pic.twitter.com/16dzGEWofh — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Όσκαρ B’ Γυναικείου Ρόλου στην Έιμι Μάντιγκαν

Η Έιμι Μάντιγκαν στα 75 της χρόνια, κατέκτησε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία τρόμου «Weapons», καταρρίπτοντας ένα απίστευτο ρεκόρ: χρειάστηκαν 40 χρόνια και ένας μήνας από την πρώτη της υποψηφιότητα το 1986 για να κρατήσει στα χέρια της το χρυσό αγαλματίδιο. Η ηθοποιός αστειεύτηκε για τις τέσσερις δεκαετίες αναμονής: «Αυτό που είναι διαφορετικό από την πρώτη φορά, είναι ότι επιτέλους πήρα αυτό το μικρό χρυσό ανθρωπάκι». Ακόμη, ευχαρίστησε τον σύζυγό της και επίσης ηθοποιό Εντ Χάρις σημειώνοντας πως «αν δεν ήταν αυτός, δεν θα ήμουν τώρα εδώ» καθώς και τις συνυποψήφιές της Ελ Φάνινγκ, Ίνγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας, Γούνμι Μοσάκου και Τεγιάνα Τέιλορ.

Όσκαρ B’ ανδρικού Ρόλου στον Σον Πεν

Το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου δόθηκε στον Σον Πεν για την ερμηνεία του στην ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη». Είναι το τρίτο Όσκαρ που κερδίζει ο Σον Πεν στην καριέρα του. Τα δύο προηγούμενα τα είχε κερδίσει για το «Mystic River» και το «Milk». Ωστόσο ο ίδιος δεν παρευρέθηκε στην τελετή. Ο παρουσιαστής της κατηγορίας και περσινός νικητής Κίραν Κάλκιν είπε: «Ο Σον Πεν δεν μπορούσε να είναι εδώ.. ή δεν ήθελε». Ο Πεν με το αποψινό του Όσκαρ γίνεται ο τέταρτος άντρας ηθοποιός που φτάνει τα τρία ερμηνευτικά Όσκαρ, μαζί με τους Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Τζακ Νίκολσον και Γουόλτερ Μπρέναν.

Sean Penn becomes fourth male actor to win three #Oscars after taking the prize for best supporting actor. Presenter Kieran Culkin joked: “Sean Penn couldn’t be here this evening or didn’t want to, so I’ll be accepting the award on his behalf.”



Penn joins Daniel Day-Lewis, Jack… pic.twitter.com/JfVKeU1LWG — Variety (@Variety) March 16, 2026

Όσκαρ Καλύτερου Κάστινγκ στην Κασάντρα Κουλουκουντίς

Η ελληνικής καταγωγής casting director, Κασάντρα Κουλουκουντίς, έγινε η πρώτη που κερδίζει Όσκαρ Καλύτερου Κάστινγκ στην ιστορία του θεσμού, για την ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη». Στην ομιλία της, ευχαρίστησε το συνδικάτο των casting directors, που πίεσε για τη δημιουργία αυτής της κατηγορίας, καθώς και την Ακαδημία, που τη συμπεριέλαβε για πρώτη φορά φέτος. «Όταν σε καλεί ο Πολ Τόμας Άντερσον, απλώς πηγαίνεις!» δήλωσε συγκινημένη, υπενθυμίζοντας τη μακρά συνεργασία τους σε δέκα ταινίες μέσα σε τριάντα χρόνια. Παράλληλα, η Ότομν Ντούραλντ Άρκαπο πέτυχε μια ιστορική νίκη, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που κερδίζει Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας (για τους «Αμαρτωλούς») και μόλις η τέταρτη γυναίκα που προτείνεται στην κατηγορία αυτή στην ιστορία των Βραβείων.

Όσκαρ Καλύτερου Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ στο «Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν»

Το Όσκαρ Καλύτερου Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ κέρδισε το «Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν» σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν και συν-σκηνοθεσία Πάβελ «Πάσα» Ταλάνκιν. Ένα πολύτιμο ντοκουμέντο για την πολιτική πατριωτικής εκπαίδευσης στην Ρωσία και ταυτόχρονα μια ασυνήθιστη ιστορία αντίστασης. Η ταινία είχε προβληθεί πέρσι στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και φέτος ήταν η ταινία λήξης του φεστιβάλ. To Όσκαρ για το Καλύτερο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ απονεμήθηκε στο «All the Empty Rooms», στο οποίο ένας δημοσιογράφος κι ένας φωτογράφος απαθανατίζουν δωμάτια παιδιών που σκοτώθηκαν σε ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία.

Όσκαρ Καλύτερης Μικρού Μήκους στις ταινίες «The Singers» και «Two People Exchanging Saliva»

Στην κατηγορία Καλύτερης Μικρού Μήκους ταινίας υπήρξε ισοψηφία, κάτι που έχει συμβεί ελάχιστες φορές στα 98 χρόνια του θεσμού. Το βραβείο κέρδισαν οι ταινίες «The Singers» και «Two People Exchanging Saliva». Μάλιστα, ο παρουσιαστής του βραβείου Κουμάιλ Ναντζιάνι αστειεύτηκε, λέγοντας πως «είναι ειρωνικό η κατηγορία Μικρού Μήκους να κρατάει διπλάσιο χρόνο από όλες τις υπόλοιπες!».

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς:

Καλύτερη ταινία: «Μία μάχη μετά την άλλη»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσι Μπάκλεϊ, «Hamnet»

Α’ Ανδρικός Ρόλος Ηθοποιός: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Sinners»

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Σον Πεν, «One Battle After Another»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Έιμι Μάντιγκαν, «Weapons»

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «K-pop Demon Hunters»

Καλύτερο καστ: Κασσάνδρα Κουλουκουντής, «One Battle After Another»

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους ζωντανής δράσης (ισοπαλία): « The Singers» και «Two People Exchanging Saliva»

Καλύτερο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους: «Mr. Nobody Against Putin»

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική: Ludwig Göransson, “Sinners”

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «Sentimental Value», Νορβηγία

Σκηνογραφία: Ταμάρα Ντέβερελ και Σέιν Βιο για το «Φράνκενσταιν»

Οπτικά Εφέ: Avatar: Φωτιά και Στάχτη

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ: All the Empty Rooms

Ήχος: F1

Καλύτερο Τραγούδι: «Golden» από το «KPop Demon Hunters»

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation: The Girl Who Cried Pearls

Κοστούμια: Κέιτ Χόλεϊ για το «Φρανκενστάιν»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey για το «Φρανκενστάιν»

