Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δηλώνει ερωτευμένος με τον Ολυμπιακό – Τι απάντησε σε ερώτηση για την Ιωάννα Τούνη

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου σε event γνωστής εταιρείας και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!». Σε ερώτηση για τα προσωπικά του, δήλωσε ερωτευμένος με τον Ολυμπιακό και απέφυγε να σχολιάσει την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες. Ευχήθηκε να μπορέσει να παρακολουθήσει τον τελικό της Final Four της Αθήνας στο γήπεδο μαζί με τον γιο του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέφερε: «Ευελπιστώ να έρθει μαζί μου ο γιος μου την Κυριακή, να πάμε να δούμε μαζί τον τελικό του Final 4. Νομίζω για κάθε πατέρα αυτό είναι το πιο συγκινητικό, να έχει κοινά πράγματα, κοινή πορεία με τον γιο του. Να περνά πολύ όμορφο χρόνο, όποιος κι αν είναι αυτός ο χρόνος. Εμείς έχουμε ποιοτικό χρόνο και πόσω μάλλον όταν έχεις και το ίδιο πάθος με το παιδί σου» είπε αρχικά ο επιχειρηματίας.

Όταν η δημοσιογράφος του είπε ότι πλέον δηλώνει και επίσημα ερωτευμένος εκείνος απάντησε, «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό. Δε μου αρέσει το ξενύχτι καθόλου».

Τέλος, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ρωτήθηκε και για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο Φεστιβάλ των Καννών με εκείνον να αντιδρά λέγοντας, «Δε θέλω να σχολιάσω τέτοια πράγματα. Εξαιρετικά. Μπράβο της. Όλα καλά».

Προ ημερών ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο κατά λάθος – όπως είπε – από τις διακοπές του με τη Ρία Ελληνίδου στην Ταϊλάνδη. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η τραγουδίστρια το βράδυ της Κυριακής (15-03-2026) στο Tik Tok, οι δυο τους ήταν μαζί σε αυτοκίνητο, με άγνωστο προορισμό.

Σε μια άλλη εικόνα προ ημερών, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αγκάλιαζε τρυφερά μια γυναίκα, με ορισμένους να υποστηρίζουν πως επρόκειτο για την Ρία Ελληνίδου.