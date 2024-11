Ο Έλτον Τζον αποκάλυψε ότι δεν βλέπει από το ένα μάτι: «Δεν μπορώ να διαβάσω ούτε τους στίχους»

«Με σόκαρε λίγο, δεν βλέπω τίποτα πλέον. Δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τίποτα», αποκάλυψε ο Έλτον Τζον.

Η 77χρονος βραβευμένος με Έμμυ, Γκράμι, Όσκαρ και Τόνι, Έλτον Τζον, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη πως είναι τυφλός από το δεξί του μάτι μετά από λοίμωξη που έπαθε το καλοκαίρι, ένα πρόβλημα υγείας που τον κρατά μακριά και από την μουσική.

Ο πασίγνωστος συνθέτης και τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως σοκαρίστηκε όταν κατάλαβε πως δεν βλέπει από το ένα μάτι καθώς και το αριστερό του «δεν είναι και το καλύτερο».

«Είναι καιρός που δεν έχω κάνει κάτι. Απλά πρέπει να σηκωθώ από τον καναπέ μου. Δυστυχώς, έχασα την όρασή μου από το δεξί μάτι τον Ιούλιο, γιατί είχα μια μόλυνση στη Νότια Γαλλία. Είναι τέσσερις μήνες τώρα που δεν βλέπω, ενώ το αριστερό μου μάτι δεν είναι και το καλύτερο», πρόσθεσε αρχικά.

«Υπάρχει ελπίδα και ενθάρρυνση ότι θα είναι όλα καλά αλλά κάπως νιώθω εγκλωβισμένος στο παρόν, δεν ξέρω αν μπορώ να μπω στο στούντιο και να ηχογραφήσω, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω ούτε τους στίχους», συνέχισε ο Έλτον Τζον.

«Αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να αντιμετωπίσω τα προβλήματα με το μάτι του, δεν είναι ποτέ ευχάριστο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Με σόκαρε λίγο και δεν βλέπω τίποτα πλέον. Δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τίποτα», συνέχισε.

