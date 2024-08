Ο Έλτον Τζον γίνεται ντοκιμαντέρ – Το φιλμ καταγράφει τα 50 χρόνια καριέρας του εμβλήματικού καλλιτέχνη

Save the date: Στις 10 Οκτωβρίου 2024, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Elton John: Never Too Late» το οποίο καταγράφει τα 50 χρόνια καριέρας μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας μουσικής, του Έλτον Τζον.

Η ταινία θα κάνει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI) και θα προβληθεί στο Royal Festival Hall.

Την σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ υπογράφουν ο υποψήφιος για Όσκαρ Ρ.Τζ. Κάτλερ και ο σύζυγος του Άγγλου τραγουδιστή Ντέιβιντ Φέρνις ενώ παράλληλα μοιράζονται και την παραγωγή μαζί με τον Τρέβορ Σμιθ.

Η ταινία ακολουθεί τον παγκόσμιο σταρ να κάνει μια αναδρομή στα απίστευτα πρώτα χρόνια της καριέρας του σε ένα «συναισθηματικά φορτισμένο, ιδιαίτερο και ενθαρρυντικό ταξίδι».

Σύμφωνα με την σύνοψη «καθώς προετοιμάζεται για την τελευταία του συναυλία στο Στάδιο Ντότζερ της Βόρειας Αμερικής, ο κορυφαίος τραγουδιστής αφηγείται τα σκαμπανεβάσματα των πρώτων χρόνων και πώς ξεπέρασε τις αντιξοότητες, την κακοποίηση και τον εθισμό για να γίνει το είδωλο που είναι σήμερα».

Το πρωτότυπο ντοκιμαντέρ της Disney Branded Television είναι παραγωγή των «Rocket Entertainment» και «This Machine Filmworks».

Η αυλαία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου θα ανοίξει στις 9 Οκτωβρίου με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Blitz» του Στιβ ΜακΚουίν όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ θα παρουσιαστεί στις 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Variety.