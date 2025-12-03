Ο Έρικ Ντέιν για τη μάχη με τη νόσο ALS: «Δεν έχω λόγο να είμαι αισιόδοξος – Μου είναι απαραίτητο να μοιραστώ το ταξίδι μου»

Ο Έρικ Ντέιν μίλησε για τη μάχη του με την ALS σε συνέντευξή του και μεταξύ άλλων άνοιξε την καρδιά του λέγοντας ότι δεν έχει «κανέναν λόγο να έχει καλή διάθεση διαρκώς». Ο ηθοποιός, δίνει τη δική του μάχη με τη νευροεκφυλιστική διαταραχή και προσπαθεί να δώσει κουράγιο σε όσους περνούν το ίδιο αλλά και να βελτιώσει τις συνθήκες.

Ο ηθοποιός, εξήγησε ακόμη γιατί είναι πιο σημαντικό από ποτέ να μιλά ανοιχτά για τη διάγνωσή του με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) με αφορμή τον ρόλο του στο επεισόδιο μίας σειράς που ο Έρικ Ντέιν υποδύεται έναν πυροσβέστη που έχει διαγνωστεί με την ασθένεια αυτή.

Λίγες μέρες μετά την εμφάνισή του στη σειρά Brilliant Minds ως ο Μάθιου, ένας πυροσβέστης και ήρωας της 11ης Σεπτεμβρίου που δυσκολεύεται να πει στη σύζυγό του ότι έχει διαγνωστεί με ALS, ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν ανοίγει την καρδιά του για το δικό του ταξίδι. Η ερμηνεία αυτή ήταν ο πρώτος τηλεοπτικός ρόλος του μετά την ανακοίνωσή του για την κατάσταση της υγείας του τον Απρίλιο.

Ο Έρικ Ντέιν μίλησε για την εμπειρία του να ενσαρκώνει έναν ασθενή με ALS και για τη δική του ζωή με τη νευροεκφυλιστική ασθένεια, σε μια διαδικτυακή συζήτηση με τους συνιδρυτές των οργανισμών I AM ALS και Synapticure, Μπράιαν Γουόλακ και Σάντρα Αμπρεβάγια, στο πλαίσιο της Giving Tuesday.

Eric Dane Admits He Has 'No Reason to Be in a Good Spirit' amid ALS Battle, But Says 'It's Imperative' He Shares His Journey https://t.co/E8zdsHU4DI
December 3, 2025

Ο Έρικ Ντέιν παραδέχτηκε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι της εμφάνισής του στη σειρά ήταν να διαχωρίσει τον εαυτό του από τον χαρακτήρα που ενσάρκωνε, ο οποίος ζούσε κάτι «τόσο γνώριμο» και για εκείνον. Ωστόσο, τελικά ήταν «ευγνώμων» για την «καθαρτική» εμπειρία, αναφέρει το People.com

«Δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι σε καλή διάθεση οποιαδήποτε στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα με κατηγορούσε κανείς αν ανέβαινα στην κρεβατοκάμαρα, κρυβόμουν κάτω από τα σεντόνια και περνούσα τις επόμενες δύο εβδομάδες κλαίγοντας», είπε. «Και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη όταν κατάλαβα ότι δεν είμαι έτσι φτιαγμένος, παρόλο που ήμουν σίγουρος ότι έτσι θα αντιδρούσα».

Ο ηθοποιός είπε πως ήταν «πολύ ενθαρρυντικό» να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να έχει «πιο ανάλαφρη διάθεση απέναντι σε κάτι τόσο τρομακτικό».

Παρότι η εμπειρία του στη σειρά ήταν «μοναδική» και δεν ξέρει αν «θα το έκανε ξανά για κάποιον άλλον», ο Έρικ Ντέιν αναφέρει ότι «είναι απαραίτητο να μοιραστώ το ταξίδι μου με όσο περισσότερους ανθρώπους μπορώ, γιατί δεν νιώθω πλέον ότι η ζωή μου αφορά μόνο εμένα».

Εξήγησε ότι αυτό είναι κάτι με το οποίο έπρεπε να παλέψει, γιατί ήταν «αρκετά εγωιστής άνθρωπος», αλλά δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει τη ζωή του με τη σκέψη ότι «όλα περιστρέφονται γύρω από εμένα», λέγοντας πως αυτό αποτελεί «μια κινητήρια δύναμη» στην ύπαρξή του.

«Έχω οικογένεια στο σπίτι, και φυσικά είναι η προτεραιότητά μου. Αλλά αυτό είναι τόσο σημαντικό για μένα», είπε ο Έρικ Ντέιν.

«Φροντίζω οι άνθρωποι να ξέρουν τι είναι η ALS, τι σημαίνει και ακόμα σημαντικότερο, τι μπορούμε να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση, γιατί είναι γεμάτη εμπόδια, γραφειοκρατία και τόσα άλλα προβλήματα που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε ώστε να φτάσουμε στο σημείο όπου θα αρχίσουμε πραγματικά να δουλεύουμε για λύσεις», είπε ακόμη.