Η Εβδομάδα των Παθών έφτασε και όπως ήταν αναμενόμενο τα τηλεοπτικά κανάλια προσαρμόζουν το καθημερινό πρόγραμμά τους με ανάλογες ταινίες και σειρές. Έτσι, και φέτος δεν θα μπορούσε να λείπει από τις οθόνες μας και η εμβληματική σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ».

Η ηθοποιός που υποδύθηκε την Παναγία στην σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», η Ολίβια Χάσεϊ είναι σήμερα 71 ετών και έχει αποσυρθεί από τη βιομηχανία του θεάματος.

Η ίδια είχε πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Σύμφωνα με το watchandchill.gr, η Χάσει έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων τα «Romeo and Juliet», «Last Days of Pompeii», «The Bastard», «Hallmark’s Hall of Fame Ivanhoe» και «Ψυχώ IV».

Συμμετείχε και σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές, ενώ έχει δανείσει τη φωνή της σε πολλά animation.

Η ίδια έχει μιλήσει για τους αγώνες της με τη διπολική διαταραχή και είναι υπέρμαχος της ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olivia Hussey eisley (@oliviahusseyeisley)

Η μίνι σειρά θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 τη Μεγάλη Τετάρτη, τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή στις 21.00, καθώς και το Μεγάλο Σάββατο στις 21.45.