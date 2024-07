Ο Κέβιν Χαρτ δε ξεχνά τη Μύκονο: Ανέβασε βίντεο με τα best of από τα ξέφρενα γενέθλιά του – «Απίστευτες στιγμές»

Τα best of από την παραμονή του στη Μύκονο δημοσίευσε στα social media, ο Κέβιν Χαρτ.

Βίντεο από τις ξέφρενες στιγμές που πέρασε με τους φίλους του στο κοσμοπολίτικο νησί της Μυκόνου, ανάρτησε ο Κέβιν Χαρτ στο προφίλ του στο Instagram.

Ο χολιγουντιανός σταρ, γιόρτασε τα 45α γενέθλια στο νησί των ανέμων και τις εμπειρίες που έζησε εκεί, δε θα τις ξεχάσει ποτέ.

Ο διάσημος κωμικός, ανέβασε βίντεο όχι μόνο από το πάρτι που είχε οργανώσει με αγαπημένα του πρόσωπα αλλά και τα… μεθεόρτια, πάνω σε πολυτελές σκάφος.

Στο βίντεο, ο Κέβιν Χαρτ χορεύει λάγνα πάνω σε ένα τραπέζι με τη σύζυγό του, Ένικο Χαρτ, υπό τη λεζάντα «απίστευτη στιγμή».

Σε άλλο στιγμιότυπο, ο ηθοποιός λικνίζεται κρατώντας ένα μπουκάλι σαμπάνια και λίγο παρακάτω η πολυπληθής παρέα του χορεύει και διασκεδάζει μέσα στη θάλασσα.

View this post on Instagram A post shared by Kevin Hart (@kevinhart4real)

Ο 45χρονος, επέλεξε το beach bar restaurant «Nammos», αναστατώνοντας όλη τη Μύκονο με τα γέλια και τους χορούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λογαριασμός του πάρτι άγγιξε σχεδόν τις 170.000 ευρώ, ενώ δεν ξέχασε και τους εργαζομένους που τους εξυπηρέτησαν αφήνοντάς τους φιλοδώρημα 37.000 ευρώ.

Kevin Hart birthday antics in Mykonos pic.twitter.com/HQlRkb0qGv — ClubKing (@ClubKing) July 8, 2024

Η καριέρα του Κέβιν Χαρτ ως κωμικός, άνθισε από τότε που κυκλοφόρησε, το 2008, το I’m a Grown Little Man. Η κωμική του καριέρα εκτοξεύτηκε με συμμετοχές σε ταινίες όπως, μεταξύ άλλων, το Ride Along (2014) και το Get Hard (2015).

Το περιοδικό Time, το 2015, τον κατέταξε ανάμεσα στις 100 Προσωπικότητες Παγκοσμίως, με τη μεγαλύτερη επιρροή.