Κατερίνα Στικούδη: Χαμός στο Instagram με τις προκλητικές φωτογραφίες και την άσεμνη χειρονομία, που προμοτάρουν το νέο της άλμπουμ

Η Κατερίνα Στικούδη έχει χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας και παρόλο που έχει καταφέρει να δημιουργήσει και τη δική της ευτυχισμένη οικογένεια, συνεχίζει να ασχολείται ενεργά με το τραγούδι.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα νέο άλμπουμ, το 6ο κατά σειρά στην καριέρα της και θέλησε να το «γιορτάσει» με τους διαδικτυακούς της φίλους, ποστάροντας μία σειρά από προκλητικές πόζες που προμοτάρουν το «F.A.M.E.», όπως είναι ο τίτλος του. Μάλιστα, η Κατερίνα Στικούδη εξήγησε στη λεζάντα τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά.

«F.A.M.E. / F@@@ All My Enemies. This one for you. Enjoy in all digital platforms», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Κατερίνα Στικούδη και μοιράστηκε μερικές άκρως προκλητικές και τολμηρές φωτογραφίες με τους θαυμαστές της. Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες κάνει μία άσεμνη χειρονομία με το χέρι της.

Σε αυτές φοράει ένα προκλητικό εσώρουχο, ένα δικτυωτό καλσόν και ένα jean jacket, αφήνοντας λίγα στη φαντασία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Stikoudi (@stikoudikaterin)

Η ανάρτησή της προκάλεσε πανικό στους διαδικτυακούς της φίλους που έσπευσαν να επαινέσουν τα δυνατά σημεία του κορμιού της και να δηλώσουν ότι είναι από τις πιο sexy παρουσίες της ελληνικής showbiz.

Πρόσφατα, η Κατερίνα Στικούδη μίλησε podcast «Unlblock» της Ελίνας Παπίλα στο Youtube και μεταξύ άλλων είχε αναφερθεί στους haters της.

«Επειδή είχα ξεκινήσει από τα καλλιστεία, είχα μπει σε μία κατηγορία χωρίς να το καταλαβαίνω. Εγώ, για τον κόσμο, ήμουν αυτό – και τέλος. Ξεκινώντας από beauty contest, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα Όμως, δεν άκουγα τίποτα. Δεν έδινα δεκάρα, γιατί ήμουν χαρούμενη. Ήμουν τόσο χαρούμενη όταν κρατούσα το μικρόφωνο και τραγουδούσα. Παίρνω πολλή αγάπη από τον κόσμο. Όλο αυτό το hate του πληκτρολογίου δεν το έχω βιώσει από κοντά. Σκέψου ότι το hate ήταν τόσο έντονο στο YouTube, που όταν πήγα στο Your Face Sounds Familiar υπήρχε μία θετικότητα που δεν μπορούσα να τη διαχειριστώ», είχε δηλώσει.