Τον διάσημο ηθοποιό, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, προσκάλεσε στην Ελλάδα ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την αναφορά του «Dr. Strange» στη χώρα μας ως οικοδεσπότης του Saturday Night Live.

Σε μια από τις ιστορικότερες εκπομπές της αμερικανικής τηλεόρασης, το Saturday Night Live, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς ευχήθηκε χρόνια πολλά στη μητέρα του, για τη Γιορτή της Μητέρας, και ανέφερε ότι είναι σε διακοπές στην Ελλάδα. Για αυτό και ο Βασίλης Κικίλιας βρήκε την ευκαιρία να τον προσκαλέσει.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοφιλής ηθοποιός είπε ότι «προσφερθήκαμε να φέρουμε τη μητέρα μου εδώ, η οποία βρίσκεται σε διακοπές στην Ελλάδα, με εισιτήριο πρώτης θέσης. Αλλά εκείνη μου απάντησε “είμαι σε μια παραλία στην Ελλάδα. Είσαι τρελός;”».

Έτσι, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Βασίλης Κικίλιας πρότεινε στον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς να έρθει και αυτός στην Ελλάδα για διακοπές μαζί με τη μητέρα του, χρησιμοποιώντας μια από τις απευθείας 63 πτήσεις ΗΠΑ-Ελλάδας.

#BenedictCumberbatch perhaps you consider coming to Greece also as it seems your mom is not leaving any time soon. You have 63 weekly direct flights from 🇺🇸 to choose from 😉 @nbcsnl pic.twitter.com/ilgpt1mJoG