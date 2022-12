Ο κιθαρίστας των θρυλικών Queen, Μπράιαν Μέι βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα στα οποία ο βασιλιάς Κάρολος θα δώσει τον τίτλο του ιππότη. Το 2005 είχε πάρει τον τίτλο του CBE (Commander of the Order of the British Empire).

Υπενθυμίζεται ότι ο ντράμερ των Queen, Ρότζερ Τέιλορ έχει λάβει το τίτλο του OBE (Officer of the Order of the British Empire).