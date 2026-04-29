Ο Κώστας Δόξας για την καταδίκη του: «Η απόφαση του δικαστηρίου βγήκε χωρίς να με κοιτάξουν καν στα μάτια»

«Νιώθω ξεκάθαρα αδικημένος, γιατί γνωρίζω την αλήθεια» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας Δόξας
Κώστας Δόξας
Κώστας Δόξας / Φωτογραφία αρχείου NDP

«Ήταν σοκαριστικό, αυτό που βίωσα στο δικαστήριο ήταν σαν βιασμός» είπε μεταξύ άλλων ο Κώστας Δόξας.

Για τη δικαστική περιπέτεια με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση, μίλησε ο γνωστός τραγουδιστής Κώστας Δόξας. «Ήταν σοκαριστικό! Αυτό που βίωσα στο δικαστήριο ήταν σαν βιασμός», είπε αρχικά ο Κώστας Δόξας.

Ο Κώστας Δόξας πρόσθεσε: «Η απόφαση του δικαστηρίου βγήκε χωρίς να με κοιτάξουν καν στα μάτια. Ο δικαστής σκρόλαρε στο κινητό του την ώρα που αγόρευαν οι δικηγόροι.

Νιώθω ξεκάθαρα αδικημένος, γιατί γνωρίζω την αλήθεια. Το να συνεχίζει ένα τόσο τρομακτικό μπούλινγκ επειδή κάνω τη δουλειά που κάνω, είναι άδικο. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά».

Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Δεληθανάση έστειλε εξώδικο στον πρώην σύζυγό της, με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα. Σε εκείνη την εμφάνιση, ο Κώστας Δόξας επιχείρησε κάποια στιγμή να δείξει ένα βίντεο από το κινητό του, στο οποίο όπως υποστήριξε, ότι ήταν η κόρη του σε τιμωρία από τη μητέρα της για περίπου 7 ώρες και έκλαιγε ουρλιάζοντας.

Το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης του τραγουδιστή και του επέβαλε ποινή τριών ετών φυλάκιση με αναστολή, για την υπόθεση που είχε καταγγείλει η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση.

Lifestyle
