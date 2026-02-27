Κώστας Δόξας: Παραλήρημα μετά την καταδίκη του – Ήθελε να δείξει βίντεο στον Λιάγκα με την κόρη του να ουρλιάζει

Ο Κώστας Δόξας εμφανίστηκε «συγχυσμένος» στο Πρωινό του ΑΝΤ1 μετά την καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση, προσπαθώντας να πείσει τον Γιώργο Λιάγκα και το κοινό ότι εκείνος έχει πέσει θύμα βίαιων συμπεριφορών από την πρώην του.

Ο γνωστός τραγουδιστής, Κώστας Δόξας, αποφάσισε μάλιστα να αιφνιδιάσει τον Γιώργο Λιάγκα, θέλοντας να του δείξει ένα βίντεο από το κινητό του στο οποίο, όπως υποστηρίζει, ότι ήταν η κόρη του σε τιμωρία από τη μητέρα της για περίπου 7 ώρες και έκλαιγε ουρλιάζοντας.

Ο Γιώργος Λιάγκας σοκαρισμένος από την κίνηση αρνήθηκε να δει το βίντεο και παρακάλεσε τον τραγουδιστή να μην παίξει το βίντεο κατά την διάρκεια της εκπομπής.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κόρη μου αυτή τη στιγμή. Δεν θα δείξω, δεν θα δείξω κάτι. Θα παίξω κάτι» είπε αρχικά ο Κώστας Δόξας.

«Όχι, όχι, όχι… μην το κάνεις… Μη το κάνεις Κώστα, μη… Μια στιγμή, μια στιγμή, περίμενε, περίμενε. Μη το κάνεις Κώστα… Κώστα, Κώστα σε παρακαλώ, μη το… κόψτε τον ήχο! Δεν ξέρω… περίμενε μια στιγμή.

Κόψτε το, κόψτε το! Μην… όχι παιδιά, όχι παιδιά σας παρακαλώ πολύ. Κώστα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κώστα σε… Παιδιά μην το, μη το… Κόψτε τον ήχο σας παρακαλώ πολύ! Μη μου το κάνεις αυτό τώρα» αντέδρασε ο Γιώργος Λιάγκας την ώρα που ο Κώστας Δόξας προσπάθησε να δείξει το βίντεο.

«Το Σοφάκι μου, σε αυτό το βίντεο είναι 7 ώρες ήδη τιμωρία. 7 ώρες τιμωρία. Όλη τη μέρα τιμωρία και δεν αντέχει. Στο τέλος του βίντεο λέει ουρλιάζοντας «δεν μπορώ να αναπνεύσω». Και της λέει «δεν πειράζει, μόλις ηρεμήσεις θα αναπνεύσεις». Το βίντεο αυτό μου το γράφει και μου το στέλνει…» απάντησε ο Κώστας Δόξας για τη Μαρία Δεληθανάση.

«Τα παιδιά πρέπει να τα αφήνουμε απέξω… Πρέπει τα παιδιά να τα αφήνουμε απέξω από τις δικές μας διενέξεις. Το ξέρω. Εγώ, ακούω τι λες, ότι έχεις κακοποιηθεί. Από την άλλη μία γυναίκα δικαιώθηκε σε ένα δικαστήριο με μια βαρύτατη ποινή. Άρα προς το παρόν δικαστικά έχει δικαιωθεί εκείνη. Και όχι εσύ. Εγώ καταλαβαίνω τι λες… Δε ξέρω αν σε πιστεύω ή όχι… λες κάποια πράγματα δικά σου.

Από κει και πέρα όμως, το να λες για το παιδί, Κώστα μου επέτρεψέ μου να σου πω, είναι λάθος, αυτά τα πράγματα για τα παιδιά μένουνε. Θα μου πεις, και να μείνει μια ρετσινιά ότι ο μπαμπάς έδερνε τη μαμά; Δεν μπορεί όμως… υπάρχει και μια ιατροδικαστική έκθεση βρε Κώστα μου, ότι τη χτύπησες στα χείλη» είπε ο Γιώργος Λιάγκας, με τον Κώστα Δόξα να συνεχίζει να αρνείται ότι χτύπησε την πρώην σύζυγό του.

Ακόμα ο Κώστας Δόξας υποστήριξε ότι μπαινόβγαινε 14 μήνες σε ψυχιατρείο, μ τους γιατρούς να του λένε ότι «δεν είναι τρελός, αλλά λυπημένος», όπως υποστήριξε.

Όπως έγινε γνωστό, το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης και του επέβαλε ποινή τριών ετών φυλάκιση με αναστολή, για την υπόθεση που είχε καταγγείλει η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση.

Η απόφαση έρχεται μετά από μακρά δικαστική διαμάχη και επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα των πράξεων για τις οποίες κατηγορήθηκε, στέλνοντας μήνυμα για τη μη ανοχή στη βία μέσα στην οικογένεια.