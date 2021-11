Τα φώτα του Dancing With The Stars ανάβουν στο πιο εντυπωσιακό ballroom και η λαμπερή Βίκυ Καγιά μαζί με τον αεικίνητο Λάμπρο Φισφή, υποδέχονται τους 11 αγαπημένους celebrities με τους παρτενέρ τους. Τι θα δούμε την Κυριακή.

Το 7ο live για το Dancing with the Stars, την Κυριακή 28 Νοεμβρίου στις 21:00 στο Star, με μεγάλες εκπλήξεις, απίθανες ανατροπές, δυνατές συγκινήσεις και special guest τον Νίκο Μουτσινά, να κατακτά το ballroom του «Dancing with the Stars» σε μια ανεπανάληπτη εμφάνιση!

Τα φώτα ανάβουν στο πιο εντυπωσιακό ballroom και η λαμπερή Βίκυ Καγιά μαζί με τον αεικίνητο Λάμπρο Φισφή, υποδέχονται τους 11 αγαπημένους celebrities με τους παρτενέρ τους, μετά την αποχώρηση της Victoria Hislop και του καβαλιέρου της στο 6ο live αλλά και τους τέσσερις έμπειρους κριτές, Στέφανο Δημουλά, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Έλενα Λιζάρδου, Jason Roditis, που θέλουν να τους απολαύσουν σε εμπνευσμένες και καλοδουλεμένες χορογραφίες.

Η Χριστίνα Βραχάλη και ο Αργύρης χορεύουν street παίζοντας μπάσκετ γεμάτοι με γκλίτερ και sexy διάθεση.

Ο Τάσος Παλαντζίδης μεταμορφώνεται σε Don Juan και έχοντας στην αγκαλιά του την Αθηνά παραδίνονται μαζί στην έξαψη ενός Βιεννέζικου βαλς.

Η Βασιλική Μιλλούση και ο Μαξίμ δοκιμάζονται στο fusion, σε ένα ερωτικό, χορευτικό παιχνίδι.

Ο Έντουαρντ Στεργίου και η Ελισάβετ περπατούν στο κόκκινο χαλί σε ένα εκτυφλωτικό cha cha cha.

Η Μπέσσυ Αργυράκη και ο Γιούρι αποδεικνύουν ότι το σώμα δεν λέει ψέματα και είναι έτοιμοι για μία ερωτική samba.

Ο Πάνος Γιαννακόπουλος και η Μαρίλη τα δίνουν όλα για ένα ρομαντικό και κλασικό Αργεντίνικο Τάνγκο.

Η Τζώρτζια Γεωργίου και ο Αλέξανδρος αναβιώνουν τις «9 ½ εβδομάδες» χορεύοντας jazz και ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ύψη.

Ο Δημήτρης Κοκονίδης και η Δανάη χωρίζουν και ξεκινούν ένα ταξίδι στο δρόμο χορεύοντας Charleston.

Ο Σταύρος Βαρθαλίτης και η Μαρία κάνουν γκράφιτι και χορεύουν salsa ανάμεσα σε φοίνικες.

Ο Dominic Stars και η Ειρήνη ανατρέπουν όλα όσα ξέραμε για το paso doble με μία hard rock χορογραφία.

Η Μαριάννα Γεωργαντή και ο Σπύρος συναντιούνται στο λόμπι ενός ξενοδοχείου και χορεύουν jive.

Στο group dance, οι 16 επαγγελματίες χορευτές του «Dancing With The Stars» ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο και μας μεταφέρουν σε ένα saloon bar στην Άγρια Δύση, χορεύοντας στον αισθησιακά δυναμικό ρυθμό του «Lady Marmalade».

Αυτή την Κυριακή, ο μοναδικός Νίκος Μουτσινάς κάνει μια special guest εμφάνιση, εντελώς ανατρεπτική, που θα συζητηθεί.

Ο Νίκος Μουτσινάς κατεβαίνει την iconic σκάλα του «Dancing With The Stars» για να στήσει στο κέντρο του ballroom, την πιο εντυπωσιακή, απρόβλεπτη και φλογερή παράσταση! Ο αγαπημένος παρουσιαστής και ηθοποιός μεταμορφώνεται στον πιο σπουδαίο showman όλων των εποχών. Αυτή η χορογραφία δεν μοιάζει με καμία άλλη και θα μας κόψει, κυριολεκτικά, την ανάσα!