Ο γνωστός ηθοποιός Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) χειροτονήθηκε ιππότης του Τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου (The Order of St. Michael and St. George) για την προσφορά του στον κινηματογράφο και στο θέατρο από τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

Γνωστός από την ενσάρκωση του διασημότερου πράκτορα της MI6 στον κινηματογράφο, τον Τζέιμς Μποντ, για πάνω από 10 χρόνια, ο Ντάνιελ Κρεγκ χειροτονήθηκε ιππότης από τη βασιλική οικογένεια στο ίδιο τάγμα που έχει χειροτονηθεί και ο αγαπημένος χαρακτήρας που έγραψε ο Άλμπερτ Μπρόκολι.

Ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στο Twitter δημοσίευσε φωτογραφία με την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, κόρη της βασίλισσας Ελισάβετ, να απονέμει το μετάλλιο του Τάγματος στον Ντάνιελ Κρεγκ, με τη λεζάντα να γράφει «σας περιμέναμε…», όπως ήταν η γνωστή ατάκα από τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ.

«Η Βασιλική Πριγκίπισσα χαρίζει στον Ντάνιελ Κρεγκ το μετάλλιο του Τάγματος του Αγίου Μιχαήλ και του Αγίου Γεωργίου -την ίδια τιμή που έλαβε ο χαρακτήρας του Τζέιμς Μποντ- σε αναγνώριση της εξαιρετικής προσφοράς του στον κινηματογράφο και το θέατρο», γράφει η λεζάντα της φωτογραφίας.

We’ve been expecting you…



🎖️The Princess Royal presents Daniel Craig with The Order of St Michael and St George – the same honour held by his character James Bond – in recognition of his outstanding contribution to film and theatre. pic.twitter.com/X20TP6BogL