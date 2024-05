Κιμ Καρντάσιαν: Νέες αντιδράσεις αυτή τη φορά για τη σοκαριστικά στενή μέση της – «Πόσα πλευρά αφαίρεσε…»

Η στενότατη μέση με την οποία εμφανίστηκε η Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala της Νέας Υόρκης προκάλεσε «φαρμακερά» σχόλια χρηστών στα social media.

Φορώντας εκπληκτικά μικρό ασημένιο κορσέ στη μέση, έφτασε στο Met Gala της Νέας Υόρκης η Κιμ Καρντάσιαν, πυροδοτώντας νέες αρνητικές αντιδράσεις.

Όπως ανέφερε η «Daily Mail», Η 43χρονη σταρ των ριάλιτι – που είναι διάσημη για τις καμπύλες της σιλουέτας της – εμφανίστηκε με μία ακραία «μεταμόρφωση» του σώματός της, στο γεμάτο αστέρια κόκκινο χαλί του Met Gala 2024 στη Νέα Υόρκη.

Μόλις μία ημέρα αφότου η Κιμ Καρντάσιαν αποδοκιμάστηκε στο «Tom Brady Netflix Roast», πολλοί στράφηκαν στα social media για να την αποδοκιμάσουν ξανά.

«Πόσα πλευρά της αφαιρέθηκαν;», έγραψε κάποιος χρήστης, ενώ ένας άλλος τόνισε: «Χριστέ μου, θα είναι στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος της νύχτας…».

She wants to die for Fashion! Crazy I know her ribs must be aching &her stomach must be in pain. Squashing your stomach can also mess up your Periods women we shouldn’t Squash our bodies like that but Some people ready to die for a tiny waist outfit!. #MetGala #KimKardashian 🤷‍♀️📸 https://t.co/eqVk25eSFY