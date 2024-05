Κιμ Καρντάσιαν: Τη γιούχαραν σε εκδήλωση – Η αμηχανία και η αναφορά στο sex tape

Η Κιμ Καρντάσιαν αποδοκιμάστηκε από το πλήθος το βράδυ της Κυριακής (05.05.2024) στο Kia Forum στη γενέτειρά της, το Λος Άντζελες, όταν ανέβηκε στο βήμα κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής “The Roast of Tom Brady” με τον πρώην σούπερ σταρ του NFL και πρώην σύζυγο της Ζιζέλ Μπούντχεν, Τομ Μπρέιντι.

Η 43χρονη ριάλιτι σταρ Κιμ Καρντάσιαν φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την ψυχρή υποδοχή στην εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε από το Netflix στο πλαίσιο του Netflix Is a Joke Fest της υπηρεσίας streaming.

Η γεννημένη στο Λος Άντζελες επιχειρηματίας, έγινε αμέσως αντικείμενο χλευασμού καθώς ανέβηκε στη σκηνή, σταματώντας για λίγο αφού ευχαρίστησε τον οικοδεσπότη Κέβιν Χαρτ.

Θέλησε μάλιστα να σπάσει τον πάγο λέγοντας ένα αστείο με αποδέκτη τον Hart: “Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι κοροϊδεύουν το ύψος σου…”, είπε χωρίς να καταφέρει να το ολοκληρώσει τη φράση της καθώς δέχτηκε την… αγάπη του κοινού.

Η Kardashian, η οποία είχε λιτά τα ξανθά της μαλλιά και κρατούσε ένα ποτήρι σαμπάνιας στην εκδήλωση στη Νότια Καλιφόρνια, προσπάθησε να επαναφέρει την ομιλία της στο σωστό δρόμο, λέγοντας: “Εντάξει, εντάξει, εντάξει”.

Ο ίδιος ο Hart φάνηκε να μπαίνει στη μέση για να σώσει την κατάσταση λέγοντας “Ουάου, ουάου”.

Oh no Kim Kardashian is being boo’d at the Brady Roast

“Είμαι πραγματικά εδώ απόψε για τον Τομ”, δήλωσε η Καρντάσιαν, η οποία στο παρελθόν έβγαινε με παίκτες του NFL, όπως ο Ρέτζι Μπους και ο Μάιλς Όστιν. Δεν επρόκειτο να έρθω απόψε, αλλά αφού δεν είμαι εδώ ως συνοδός του Τομ, υπάρχει ακόμα μια καλή πιθανότητα να έρθω”.

Η ίδια αστειεύτηκε αναφερόμενη στο sex tape με τον Ray-J το 2007: ‘Ξέρω ότι υπήρχαν κάποιες φήμες ότι το κάναμε και δεν θα έλεγα ποτέ αν το κάναμε ή όχι – απλά θα κυκλοφορούσα μια κασέτα’.

Το The Greatest Roast of All Time: Tom Brady, το οποίο ήταν μέρος του Netflix Is a Joke Fest, μεταδόθηκε ζωντανά, το οποίο το Netflix διαφήμισε ως το πρώτο roast που μεταδόθηκε ζωντανά και χωρίς επεξεργασία. Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Kia Forum του Λος Άντζελες στο Ίνγκλγουντ.