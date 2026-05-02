Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε 51 ετών και η Βικτόρια του έκανε δημόσια ερωτική εξομολόγηση

Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου όλων των εποχών, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, γίνεται σήμερα, Σάββατο (02.05.2026) 51 ετών και παραμένει άκρως γοητευτικός. Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε μία τρυφερή ανάρτηση για τον άντρα της ζωής της.

Η αγαπημένη σύζυγο του πρώην ποδοσφαιριστή έκανε μία δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Ντέιβιντ Μπέκαμ, υπογραμμίζοντας ότι είναι ο καλύτερος άντρας, πατέρας, γιος, αδελφός και φίλος. Μάλιστα, η Βικτόρια Μπέκαμ μοιράστηκε και μία σειρά από φωτογραφίες τους.

Σε μία από αυτές ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ποζάρει με ένα κόκκινο μαγιό, επιδεικνύοντας το σμιλεμένο σώμα του. Σε άλλες πόζες, το ζευγάρι είναι αγκαλιασμένο και δείχνει πολύ ερωτευμένο.

«Είσαι ο κόσμος μας, τα πάντα μας. Σε αγαπάμε τόσο πολύ! Χρόνια πολλά στον καλύτερο σύζυγο, μπαμπά, γιο, αδερφό και φίλο. Στην πιο ευγενική και γενναιόδωρη ψυχή. Θα σε κακομαθαίνουμε όλη μέρα! Κανείς δεν το αξίζει περισσότερο από εσένα», έγραψε η Βικτόρια Μπέκαμ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Εν τω μεταξύ, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμ είναι από τα διάσημα ζευγάρια που απολαμβάνουν να κάνουν πράγματα μαζί. Μία από τις αγάπες τους φαίνεται να είναι η γυμναστική, γεγονός που αποτυπώνεται στα καλλίγραμμα κορμιά τους.