Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Τα παιδιά βαφτίστηκαν γιατί ήταν επιθυμία του Φάνη Μουρατίδη και της οικογένειάς του

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και ο Φάνης Μουρατίδης έχουν δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια και είναι γονείς δύο αγοριών. Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα αποκάλυψε τον λόγο που βάφτισε τα παιδιά της, παρόλο που η ίδια δεν είχε αυτήν την επιθυμία.

Η γνωστή ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τον Μιχάλη Ροδόπουλο. Μεταξύ άλλων, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκάλυψε τον λόγο που δεν έχει δει ποτέ κανείς τους γιους τη δημόσια αλλά και τον λόγο για τον οποίο έκανε βάφτιση στα παιδιά της.

«Παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο. Είχε κυκλοφορήσει τότε μια φωτογραφία που έβγαλε κάποιος από ψηλά μέσα στο δημαρχείο, όπου ίσα που διακρινόμασταν ότι είμαστε εμείς. Δεν θέλαμε να επικοινωνήσουμε τον γάμο μας. Ούτε όταν γέννησα, ούτε όταν βάφτισα τα παιδιά μου», είπε η Άννα Μαρία Παπαχαλαράμπους.

Για το γεγονός ότι δεν έχει δει ποτέ κανείς τους δυο γιους που έχει αποκτήσει με τον Φάνη Μουρατίδη η γνωστή ηθοποιός σημείωσε: «Απλά το αποφασίσαμε και τελείωσε. Άμα δεν θέλεις, γίνεται. Ειδικά όταν ήταν μικροί, είχαμε απειλήσει με μηνύσεις αν δημοσιεύονταν φωτογραφίες τους. Είναι δική τους απόφαση τώρα που μεγάλωσαν και θα ενηλικιωθούν αν θέλουν να φανούν».

«Τα παιδιά βαφτίστηκαν γιατί ήταν επιθυμία του Φάνη και της οικογένειάς του. Αν και δεν είχα την ίδια επιθυμία, τη σεβάστηκα. Αλλά κάπως έτσι γίνεται όταν δύο άνθρωποι συμπορεύονται. Μια φορά ο ένας θα σεβαστεί το θέλω του άλλου και μια ο άλλος», αποκάλυψε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους σ άλλο σημείο της συνέντευξής της.