Ο ηθοποιός Μπίλι Ζέιν για διακοπές στην Ελλάδα: Ο ενθουσιασμός του με ένα λογοπαίγνιο από ταινία

Ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός Μπίλι Ζέιν αποφάσισε να βρεθεί για ακόμα ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα για διακοπές. Το πραγματικό του οικογενειακό όνομα είναι Βασίλης Τζανετάκης. Οι γονείς του, με καταγωγή από τη Χίο και τη Λακωνία, «αμερικανοποίησαν» το επίθετο σε «Ζέιν» όταν μετανάστευσαν στις ΗΠΑ. Ο ίδιος διατηρεί στενούς δεσμούς με τη χώρα και κάθε φορά που την επισκέπτεται, δηλώνει τον ενθουσιασμό του.

Ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στην ταινία «Τιτανικός», έκανε ανάρτηση στο Instagram τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Στη φωτογραφία που επέλεξε να δημοσιοποιήσει ποζάρει με φόντο τη θάλασσα, φορώντας καπέλο, γαλάζιο μαγιό και έχοντας ρίξει στον ώμο του μία πετσέτα.



«#greece is the word», έγραψε ο Μπίλι Ζέιν στη λεζάντα της ανάρτησής του, μία φράση που εμπνεύστηκε από το τραγούδι «Grease» του Φράνκι Βάλι, το οποίο ερμήνευσε στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία που κυκλοφόρησε το 1978, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα «Grease is the word».

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Ο ηθοποιός, στην περίπτωση αυτή, αντικατέστησε το «Grease» με το «Greece», δημιουργώντας ένα λογοπαίγνιο, με το οποίο έδειξε τον ενθουσιασμό του για την παραμονή του στην Ελλάδα.

Ο Μπίλι Ζέιν πρωταγωνιστεί στη βιογραφική ταινία «Waltzing with Brando», όπου υποδύεται τον θρύλο του σινεμά Μάρλον Μπράντο. Η εξωτερική του μεταμόρφωση και η ομοιότητά του με τον «Νονό» προκάλεσε τεράστιο θαυμασμό παγκοσμίως.