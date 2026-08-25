Η Κατερίνα Παπουτσάκη με μπικίνι μέσα σε σκάφος με φόντο τα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας

Η Κατερίνα Παπουτσάκη συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της και κατά διαστήματα μοιράζεται εικόνες στο Instagram με τους διαδικτυακούς φίλους της. Σε ανάρτηση που έκανε το πρωί της Τρίτης (25-08-2026) θέλησε να μοιραστεί ορισμένα ξεχωριστά στιγμιότυπα από την τελευταία της εξόρμηση με σκάφος στη θάλασσα.

Το σκάφος κινείται και η Κατερίνα Παπουτσάκη δείχνει να το απολαμβάνει στο βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε. Η ηθοποιός δεν θέλησε να συνοδεύσει με καμία λεζάντα την εν λόγω ανάρτηση. Δεν αποκάλυψε την τοποθεσία.

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Τα σχόλια διαδικτυακών φίλων της άρχισαν να πέφτουν «βροχή». Τα περισσότερα είναι κολακευτικά για τη σιλουέτα της ηθοποιού. Μετά από μια ιδιαίτερα «φορτωμένη» σεζόν, το καλοκαίρι φροντίζει να αποφορτιστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες της για τη συνέχεια.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μοιράστηκε τις καλοκαιρινές της διακοπές ανάμεσα σε δύο κυρίως προορισμούς, έχοντας πάντα μαζί τους δύο γιους της, Μάξιμο και Κίμωνα. Η Κύθνος ήταν ο πρώτος σταθμός της τον Ιούλιο. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κρήτη τον Αύγουστο, για να δει την οικογένειά της. Εκεί απόλαυσε οικογενειακές στιγμές, θαλάσσια σπορ και βόλτες με σκάφος σε παραλίες της περιοχής.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη πρωταγωνιστεί αυτό το καλοκαίρι στην εμβληματική κωμωδία «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη. Η μεγάλη αυτή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) πραγματοποιεί μεγάλη περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο.