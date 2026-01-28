Ο Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: Έχουν ξεφύγει κάποιες απόψεις τελείως

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης παραχώρησε συνέντευξη στο «Happy Day» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την ταινία «Καποδίστριας» που υπογράφει ο Γιάννης Σμαραγδής. Ο δημοφιλής ηθοποιός επέλεξε να σταθεί στα αρνητικά σχόλια ορισμένων και τόνισε πως κάποιοι από αυτούς, δεν μπήκαν στη διαδικασία να δουν την παραγωγή.

Όταν ρωτήθηκε για την κριτική που έχει δεχτεί η ταινία «Καποδίστριας», ο Παύλος Κοντογιαννίδης ανέφερε: «Τα διαβάζεις όλα για να βλέπεις τα σχόλια του άλλου, έχουν ξεφύγει κάποιες απόψεις τελείως. Κάποιοι δεν την είδαν καν. Όταν ακούς κάποιον να λέει “έχω τελειώσει κινηματογράφο” και λέει για τα πλάνα, δεν ξέρει ότι ο οπερατέρ είναι ένας από τους καλύτερους οπερατέρ της Ελλάδας, τι κάθεσαι και σχολιάζεις;

Με πείραξε πολύ που βγήκε κάποιος τώρα, δεν θα πω το όνομά του, δεν θα του κάνω τη χάρη, είπε διάφορα για τη ταινία. Είναι ένας γνωστός κριτικός τέχνης. Πάει και λέει για την κυρία Σούλα, τι να πω. Είναι η εποχή του σαλονιού. Το να σηκώσεις τον άλλον μέσα στις γιορτές και να πάει στις αίθουσες…».

«Πλέον δίνω μόνο live συνεντεύξεις. Δεν μου αρέσει να αποκρύβονται οι απόψεις μου. Μια πρόσφατη συνέντευξη, όταν η δημοσιογράφος σε 1,5 ώρα λέει μακάρι να είχαμε άλλες 3 και την βλέπεις να κλαίει και μετά στον αέρα βλέπεις 3 λεπτά… Δεν λογοκρίνομαι από κανέναν» είπε σε άλλο σημείο ο Παύλος Κοντογιαννίδης.

Προ ημερών, ο Γιάννης Σμαραγδής είχε μιλήσει για «παράγκα» και «συμμορία» που κρύβεται πίσω από τις χρηματοδοτήσεις. «Γίνεται ένας κανονικός πόλεμος στην ταινία, όμως αυτό που ήθελε να πει, το είπε» είχε αναφέρει ο σκηνοθέτης.