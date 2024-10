Ο Πικέ κατηγορεί την Σακίρα για ψέμματα γύρω από τον χωρισμό τους και δηλώνει ευτυχισμένος

Έβγαλαν και πάλι τα “μαχαίρια”; Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, ο Ζεράρ Πικέ έκανε αναφορά στον χωρισμό του από την Σακίρα, τονίζοντας ότι δεν ήταν απόλυτα ειλικρινής σχετικά με το διαζύγιό τους.

Ζεράρ Πικέ και Σακίρα έχουν τραβήξει εδώ και λίγα χρόνια διαφορετικούς “δρόμους”, μετά το επεισοδιακό διαζύγιο που πήραν, με την διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια να κατηγορεί τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή για απιστία, βγάζοντας μάλιστα και σχετικά τραγούδια.

Η 47χρονη Σακίρα ανακοίνωσε ότι χώρισε με τον πρώην αστέρα της Μπαρτσελόνα τον Ιούνιο του 2022 και τον Πικέ να συνεχίζει τη ζωή του, κάνοντας γνωστή την σχέση του με την 25χρονη Κλάρα Τσία. Μετά από αρκετές συζητήσεις, το πρώην διάσημο ζευγάρι έφτασε σε συμβιβασμό για την επιμέλεια των δυο παιδιών τους (τον Μίλαν και τον Σάσα).

Ο Πικέ ωστόσο, σε συνέντευξή του στο CNN, δεν δίστασε να κατηγορήσει την Σακίρα και να συνεχίσει την διαμάχη μεταξύ τους. Ο πρώην ποδοσφαιριστής είπε ότι η μητέρα των δύο παιδιών του δεν υπήρξε απόλυτα ειλικρινείς, γύρω από τον χωρισμό τους, ενώ δήλωσε ευτυχισμένος στη νέα του σχέση.

“Στο τέλος, η αλήθεια ή ό,τι συμβαίνει ή συνέβη δεν λέγεται με τον τρόπο που λέγεται. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό”, δήλωσε αρχικά ο Πικέ στο CNN.

Gerard Pique accuses Shakira of being MISLEADING about their break-up – and says he’s ‘very happy’ with his new girlfriend, 12 years his junior https://t.co/JLVP9NmdWs pic.twitter.com/7odRNC4GLs