Ο Ρομέο Μπέκαμ στη Μύκονο με την καλλονή σύντροφό του: Οι βόλτες του ζευγαριού στα κοσμικά Ματογιάννια

Ο Ρομέο Μπέκαμ ψήφισε Ελλάδα για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές του και η Μύκονος ήταν η κορυφαία επιλογή του. Στα 23 χρόνια της ζωής του, διατηρεί σχέση με μοντέλο από τη Μεγάλη Βρετανία και οι δυο τους εθεάθησαν στα κοσμικά Ματογιάννια, κατά τη διάρκεια βόλτας που έκαναν.

Ο Ρομέο Μπέκαμ παραμένει πολύ δεμένος με τους γονείς και τα μικρότερα αδέλφια του, Cruz και Harper. Ωστόσο, τα μέσα ενημέρωσης εστιάζουν συχνά στην έντονη αποξένωση που υπάρχει ανάμεσα στην οικογένεια και τον μεγαλύτερο αδελφό του, Brooklyn. Ο 23χρονος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις.

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Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, δεν πέρασε απαρατήρητος. Η κάμερα του Mykonos Live TV τον κατέγραψε στα Ματογιάννια, να περπατά χέρι χέρι και ιδιαίτερα χαλαρός με τη σύντροφό του, την 24χρονη Βρετανίδα Kim Turnbull.

Η Kim είναι μοντέλο και DJ από το Λονδίνο. Ξεκίνησε το μόντελινγκ το 2017 και έχει συνεργαστεί με γνωστά fashion brands, ενώ παράλληλα έχει χτίσει τη δική της πορεία στη μουσική, πραγματοποιώντας εμφανίσεις ως DJ σε σημαντικές πόλεις και events. Ο Ρομέο Μπέκαμ, 23 ετών, έχει ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή από τον πατέρα του.

Αν και ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί δυναμικά στον χώρο της μόδας, έχοντας ήδη περπατήσει σε μεγάλες πασαρέλες και πραγματοποιώντας το 2026 το ντεμπούτο του στο Met Gala.

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Έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες καμπάνιες οίκων όπως Burberry, Yves Saint Laurent και Versace. Πρόσφατα έγινε το κεντρικό πρόσωπο της παγκόσμιας καμπάνιας “Always Denim” του οίκου Tommy Hilfiger.

Στο παρελθόν (2016 και 2020) η οικογένεια Μπέκαμ έχει περάσει μεγάλα διαστήματα σε πολυτελή βίλα στο Πόρτο Χέλι, με τον Ρομέο και τον πατέρα του, Ντέιβιντ, να μοιράζονται στα social media στιγμές από τις προπονήσεις τους και τις εξορμήσεις τους στην Πελοπόννησο.