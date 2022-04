Μπορεί ο Ρόμπερτ Πλαντ να ήταν ένας δραστήριος νέος, όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ Led Zeppelin IV, όμως τώρα ο θρύλος της ροκ και frontman του συγκροτήματος ταυτίζεται περισσότερο με τον ηλικιωμένο στο εξώφυλλο του συγκεκριμένου δίσκου.

Ο Ρόμπερτ Πλαντ, μιλώντας στο podcast του «Digging Deep with Robert Plant», θυμήθηκε την εποχή που οι Led Zeppelin ηχογραφούσαν το τρίτο άλμπουμ τους και είπε ότι μετακόμισε στο εξοχικό Bron-Yr-Aur στη Σνοουντόνια της Ουαλίας για να γράψει σε απομόνωση, μέχρι να επιστρέψουν όλοι στο στούντιο για να ηχογραφήσουν το υλικό για το Led Zeppelin IV.

«Ήταν καλά; ήταν πραγματικά καλά. Ήταν ένα όμορφο μέρος και όλα αυτά τα πράγματα ήταν μέρος της συμφωνίας» είπε ο Άγγλος τραγουδιστής -τραγουδοποιός, αναφερόμενος στην έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος και τρεχούμενου νερού στο σπίτι. «Είσαι εκεί για έναν λόγο και είσαι μόνο μέσα σε αυτόν, οπότε όλα αυτά στην πραγματικότητα προσθέτουν σε αυτό – η ιδέα να βγεις έξω και να φέρεις το προσάναμμα» σημείωσε o τραγουδιστής και στιχουργός των Led Zeppelin.

Ο Ρόμπερτ Πλαντ αστειεύτηκε ότι η εμπειρία του από τη ζωή εκτός δικτύου στο Bron-Yr-Aur τον έχει μεταμορφώσει στον άνθρωπο που εμφανίζεται στο εξώφυλλο των Led Zeppelin IV.

