Ο σκηνοθέτης Τοντ Φίλιπς ζητάει να σταματήσουν οι διαφημίσεις στις κινηματογραφικές αίθουσες

Ο σκηνοθέτης του «Joker» και του «The Hangover» Τοντ Φίλιπς (Todd Phillips) συμμετείχε πρόσφατα σε δημοσκόπηση του Χόλιγουντ για το περιοδικό Empire σχετικά με το μέλλον του κινηματογράφου και εξέφρασε την επιθυμία του οι κινηματογραφικές αίθουσες να απαλλαγούν από την προβολή διαφημίσεων πριν από τις ταινίες.

Ο Τοντ Φίλιπς μαζί με άλλους σκηνοθέτες όπως ο Τζορτζ Μίλερ, ο Σον Μπέικερ και ο Ντάνιελ Σάινερτ ήταν σίγουροι ότι οι κινηματογραφικές αίθουσες δεν θα ξεφύγουν ποτέ από αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κινηματογραφική εμπειρία δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει μερικές βελτιώσεις.

«Είμαστε δεμένοι με το να μοιραζόμαστε ιστορίες», είπε ο Μίλερ σχετικά με το γιατί οι κινηματογραφικές αίθουσες δεν θα πάψουν να υπάρχουν στο μέλλον. «Πιστεύω ότι οι κινηματογράφοι, ως επί το πλείστον, κάνουν ό,τι μπορούν…».

Ο Φίλιπς πρότεινε ότι οι κινηματογραφικές αίθουσες θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα, ώστε να περιοριστεί η επιθυμία του κοινού να βλέπει ταινίες στο σπίτι. «Σταματήστε να προβάλλετε διαφημίσεις πριν από τις ταινίες. Έχουμε πληρώσει τα εισιτήριά μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε εδώ. Οι διαφημίσεις τείνουν να δημιουργούν ασφυξία».

Ο Σάινερτ, ο βραβευμένος με Όσκαρ συν-σκηνοθέτης του «Everything Everywhere All At Once», δήλωσε ότι οι κινηματογραφικές αίθουσες θα επικρατήσουν επειδή «ενθαρρύνουν την κοινότητα» και αυτό είναι τελικά που λαχταρά το κοινό («κοινωνικοί χώροι που κάνουν περισσότερα από το να σε ανακατεύουν μέσα και έξω και να χρεώνουν πολλά για ποπ κορν»).

«Μου αρέσει όταν οι άνθρωποι ντύνονται για την “Barbie” ή χορεύουν στο “RRR” ή κάθονται και συνομιλούν για ώρες πίνοντας μια μπύρα αφού δουν (και διαβάσουν) το “It Ends With Us”», πρόσθεσε.

Ο Τοντ Φίλιπς είναι τώρα στους κινηματογράφους με το σίκουελ του «Joker», «Joker: Folie à Deux», αν και δυσκολεύτηκε να ανακτήσει την επιτυχία του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων της αρχικής ταινίας του 2019. Η συνέχεια έχει κερδίσει 201 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από τότε που άρχισε να προβάλετε στους κινηματογράφους στις 4 Οκτωβρίου.