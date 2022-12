Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βιντεάκι που δείχνει τον Τομ Κρουζ να κάνει ελεύθερη πτώση. Ο διάσημος ηθοποιός με αυτόν τον τρόπο ήθελε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που έκαναν την ταινία «Top Gun: Maverick» εισπρακτική επιτυχία το περασμένο καλοκαίρι.

Στο βίντεο φαίνεται ο Τομ Κρουζ να κάθεται ατρόμητος κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς ενός ελικοπτέρου. «Δεν ήθελα να τελειώσει η χρονιά χωρίς να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε στους κινηματογράφους και σας ευχαριστώ που υποστηρίξατε το “Top Gun: Maverick”», φώναξε ο διάσημος ηθοποιός πάνω στα πτερύγια του ελικοπτέρου.

Τον 60χρονο σταρ του Χόλιγουντ συνόδευε στον αέρα ο σκηνοθέτης του «Dead Reckoning» Κρίστοφερ Μακουάιερ, ο οποίος του υπενθύμισε ότι έπρεπε να επιστρέψουν στα γυρίσματα. Ο Τομ Κρουζ συμφώνησε και πήρε θέση για να πηδήξει.

«Θα τα πούμε εκεί κάτω», είπε ο Τομ Κρουζ πριν κάνει ελεύθερη πτώση.

Just a video of Tom Cruise free falling while thanking fans for watching #TopGunMaverick 🪂 pic.twitter.com/lvOcxNTMbv