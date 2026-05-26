Ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης θα γίνει πατέρας για 3η φορά

Τριαντάφυλλος Παντελίδης και Πωλίνα Φιλίππου Παντελίδη
Ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης και η Πωλίνα Φιλίππου Παντελίδη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Μία ευτυχισμένη οικογένεια έχει καταφέρει να δημιουργήσει ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης, ο μεγαλύτερος από τους δυο αδελφούς του Παντελή Παντελίδη.

Ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης είναι παντρεμένος με την Πωλίνα Φιλίππου, που γνώρισε πριν από χρόνια το τηλεοπτικό κοινό, όταν σε παιδική ηλικία υποδύθηκε τη μικρή Πωλίνα στην κωμική σειρά «Το καφέ της Χαράς». Ο αδελφός του Παντελή Παντελίδη είναι ήδη πατέρας δύο παιδιών και σύντομα θα αποκτήσει και τρίτο.

Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή η Πωλίνα Φιλίππου την Τρίτη (26.05.2026) μέσω μίας ανάρτησης που έκανε στο Instagram. Μέσω αυτής έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους το τεστ εγκυμοσύνης που έκανε αλλά και τη χιουμοριστική αντίδραση του συζύγου της.

«Baby number 3 on the way», έγραψε η Πωλίνα Φιλίππου στην ανάρτησή της.

 
 
 
 
 
«Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή. Το ‘χω ξαναπεί, για εμάς είναι σαν χθες. Χάρη στην αγάπη του κόσμου, όμως, καταφέραμε και σταθήκαμε στα πόδια μας και προσπαθούμε καθημερινά να τον κάνουμε περήφανο.

Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ είναι στην πραγματικότητα. Ακριβώς γιατί ήταν τόσο ταπεινός», είχε δηλώσει ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, μικρότερος αδελφός του Παντελή Παντελίδη, για τον χαμό του γνωστού τραγουδιστή.

