Αδελφός Παντελή Παντελίδη: Ήταν τόσο ταπεινός που δεν καταλαβαίνεις πόσο μεγάλος σταρ ήταν

Για την απώλεια του αγαπημένου του αδελφού, Παντελή Παντελίδη αλλά και την αντίδραση των γονιών του στο να ακολουθήσει και ο ίδιος την καλλιτεχνική διαδρομή μίλησε ο Κωνσταντίνος Παντελίδης.

Ο νεαρός καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα του «Καλύτερα δε γίνεται» το μεσημέρι του Σαββάτου (21.02.2026) στον Alpha. Μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης παραδέχτηκε ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή. Το ‘χω ξαναπεί, για εμάς είναι σαν χθες. Χάρη στην αγάπη του κόσμου, όμως, καταφέραμε και σταθήκαμε στα πόδια μας και προσπαθούμε καθημερινά να τον κάνουμε περήφανο», εξομολογήθηκε αρχικά ο τραγουδιστής.

«Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ είναι στην πραγματικότητα. Ακριβώς γιατί ήταν τόσο ταπεινός», είπε ακόμα.

«Στην οικογένεια μου εκμυστηρεύτηκα πρώτα ότι αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου είναι να τραγουδάω. Δεν αντέδρασαν και με τον καλύτερο τρόπο. Όταν σου συμβαίνει ένα τόσο τραγικό γεγονός στην οικογένεια, δεν είναι και ότι καλύτερο να δεις και το άλλο σου παιδί να ασχοληθεί με το τραγούδι. Δεν είναι εύκολο», υπογράμμισε, ακόμα, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha.