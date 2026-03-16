Ο Τρύφωνας Σαμαράς έβαλε τα κλάματα για τον θάνατο της σκυλίτσας του: «Είχα σώσει τη Νικόλ ήδη 5 φορές»

Ο Τρύφωνας Σαμαράς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και μίλησε για την απώλεια της σκυλίτσας του που τον συνέτριψε. Ο διάσημος κομμωτής περιέγραψε τα όσα έγιναν στις πρόβες του «J2US» και αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε σώσει την αγαπημένη του «Νικόλ» από πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς ανέφερε πως έχασε το άλλο του μισό. Η σκυλίτσα του έπεσε από ύψος στο στούντιο της τηλεοπτικής εκπομπής, όταν κάποια στιγμή βρέθηκε στο κενό από σκαλωσιά. Ο κομμωτής προσπάθησε να την επαναφέρει αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς αρχικά ανέφερε στην εκπομπή: «Ήμουν τόσο χαρούμενος για το Just που μου τα ανέτρεψε όλα. Ήμασταν για πρόβα εκεί, την είχα πάρει την είχα βάλει στον καναπέ, σε μία φάση εκεί που δεν κοίταζα για ένα δευτερόλεπτο, λέω “καλέ που είναι η Νικόλ;” και είχε πέσει κάτω από τη σκηνή. Την πήρα και της έκανα αναπνοή, αλλά πέθανε στο δρόμο για το νοσοκομείο.

Η σκυλίτσα μου ήταν 5,5 χρονών. Είχα σώσει τη Νικόλ ήδη 5 φορές. Νόμιζα ότι θα πεθάνει τότε και πήρα μία φίλη μου κλαίγοντας και την έσωσα. Δεν μπορώ τώρα… Της είχε βγει το πόδι μία φορά, μετά στο παιχνίδι, της είχε βγει πάλι το πόδι. Την είχα σώσει από ένα ρόντβαιλερ, του άνοιξα το στόμα και την έσωσα. Την άλλη φορά μου το είχε κλέψει ένας Πακιστανός και είχε φύγει, έτσι είχα βρει πάλι την Νικόλ. Εντάξει, ήταν φοβερό σκυλάκι».

Το βράδυ του Σαββάτου (21/2/26) όταν έγινε αναφορά στο περιστατικό, στον τηλεοπτικό αέρα, ο Τρύφωνας Σαμαράς δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα για την αγαπημένη σκυλίτσα του.