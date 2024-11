Ο Τζιμ Τζάρμους επιστρέφει με την ταινία «Father, Mother, Sister, Brother» – Κέιτ Μπλάνσετ και Τομ Γουέιτς στο καστ

Όσοι δεν γνωρίζεται το κινηματογραφικό έργο του Τζιμ Τζάρμους, σπεύστε να τον γνωρίζετε και θα μας ευγνωμονείτε.

Τώρα, ο Τζιμ Τζάρμους -γνωστός κυρίως για τις ταινίες Πέρα από τον Παράδεισο (1984), Στην παγίδα του νόμου (1986), Καφές και τσιγάρα (1993), Ο Νεκρός (1995) και Τσακισμένα λουλούδια (2005), επιστρέφει με τη ταινία «Father, Mother, Sister, Brother».

Τα γυρίσματα της νέας του δημιουργίας, ξεκίνησαν αθόρυβα τον Νοέμβριο του 2023.

Η ταινία, η οποία περιγράφεται ως ένα «τρίπτυχο» εξερευνά τρεις ξεχωριστές ιστορίες μεταξύ γονέων και ενήλικων παιδιών. Η ιστορία του Πατέρα διαδραματίζεται στην ΒΑ Αμερική, της Μητέρας στο Δουβλίνο και των Αδελφών στο Παρίσι.

Το καστ περιλαμβάνει τους Κέιτ Μπλάνσετ, Βίκι Κρίεπς, Άνταμ Ντράιβερ, Τομ Γουέιτς, Σαρλότ Ράμπλινγκ και Μαγίμ Μπιάλικ.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter ότι η ταινία έχει υποβληθεί για συμμετοχή στο Φεστιβάλ των Καννών, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς τέσσερις από τις πέντε πρόσφατες ταινίες του, έκαναν παγκόσμια πρεμιέρα στο κόκκινο χαλί των Καννών. Μάλιστα το «The Dead Don’t Die» άνοιξε τις πύλες του Φεστιβάλ το 2019.

