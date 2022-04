Η ατελείωτη – όπως φαίνεται – δικαστική διαμάχη του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ φέρνει στο φως της δημοσιότητας πολλές και σοκαριστικές λεπτομέρειες γύρω από την πολυτάραχη σχέση τους. Ο διάσημος ηθοποιός έχει κάνει αγωγή στην πρώην σύζυγό του για συκοφαντική δυσφήμιση και στην αίθουσα του δικαστηρίου προβλήθηκε βίντεο που τον δείχνει να… γκρεμίζει τα ντουλάπια της κουζίνας και να κλωτσάει το ψυγείο ενώ είναι μεθυσμένος.

Ο Τζόνι Ντεπ και η Άμπερ Χερντ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Rum Diaries» το 2011 και παντρεύτηκαν το 2015. Το διάσημο ζευγάρι όμως χώρισε τον Μάιο του 2016 με την Χερντ να ζητά περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, κατηγορώντας τον σύζυγό της για κακοποίηση. Έκτοτε, σέρνουν ο ένας τον άλλο στα δικαστήρια…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει αίσθηση. Ο Τζόνι Ντεπ ακούγεται στο βίντεο να ουρλιάζει: «Motherf****! Motherf*****» ενώ παράλληλα ακούγονται χτυπήματα στους τοίχους. Η Άμπερ Χερντ εμφανώς τρομοκρατημένη τον ρωτά: «Τι συνέβη;» καθώς ακούγονται ήχοι από πράγματα που σπάνε τριγύρω.

«Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω συγγνώμη. Σου συνέβη κάτι; Δεν νομίζω. Έπινες όλο αυτό το πρωί; Σπας τα πάντα», λέει στη συνέχεια η Άμπερ Χέρντ. Σε άλλο σημείο του βίντεο βλέπουμε τον Τζόνι Ντεπ να παίρνει ένα μπουκάλι κρασί, να γεμίζει ένα ποτήρι και στη συνέχεια να το σπάει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Johnny Depp smashes up kitchen in drunken rage filmed by Amber Heard https://t.co/0RUUjZOtHR pic.twitter.com/uEsQncyB5i

Η Άμπερ Χερντ, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, ήταν έτοιμη να δακρύσει όσο παρακολουθούσε το βίντεο μέσα στο δικαστήριο της Βιρτζίνια την Πέμπτη.

«Αυτό είναι στο σπίτι σου στο Δυτικό Χόλιγουντ. Αυτός είσαι εσύ στο βίντεο. Ήσουν βίαιος;», ρώτησε ο δικηγόρος της Άμπερ Χερντ, Μπεν Ρότενμπορν, τον Τζόνι Ντεπ.

«Προφανώς περνούσα άσχημα» παραδέχθηκε ο γνωστός ηθοποιός. «Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί όλο αυτό, το να ηχογραφηθεί παράνομα από την πελάτισσά σας. Όλα αυτά ταιριάζουν αρκετά με τις υπόλοιπες φωτογραφίες και ηχογραφήσεις. Προσπάθησε να μου το κρύψει ότι με ηχογραφεί και στο τέλος γέλασε και χαμογέλασε. Αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον κομμάτι», πρόσθεσε.

«Έκανα επίθεση σε μερικά ντουλάπια, αλλά δεν άγγιξα τη δεσποινίς Χερντ», είπε ο Τζόνι Ντεπ.

«Μπορεί να ήσουν μεθυσμένος;» ρώτησε ο Ρότενμπορν.

«Είναι μια πιθανότητα», απάντησε ο Ντεπ.

«Ήπιες μονορούφι ένα μεγάλο ποτήρι με κόκκινο κρασί;» ρώτησε ο Ρότενμπορν.

«Ήπια ένα μεγάλο ποτήρι κρασί. Το θεώρησα απαραίτητο», είπε ο Ντεπ.

Ο Ρότενμπορν είπε: «Είσαι μεγαλύτερος από την Amber, σωματικά;»

«Δεν θα το έλεγα αυτό», απάντησε ο Ντεπ.

«Τα πρότυπα του νότιου τζέντλεμαν δεν ήταν στο μυαλό σας εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή;» ρώτησε ο Ρότενμπορν.

Ο Ντεπ απάντησε: «Δεν ξέρω για κανέναν άλλον, αλλά είχα εμπειρίες όπου κάποιος ξεφεύγει από τον πλήρη έλεγχο των συναισθημάτων του κατά καιρούς».

«Δεν προσπάθησα να προσεγγίσω τη δεσποινίς. Γιατί γύριζε; Αν φοβόταν μέχρι θανάτου γιατί δεν έφυγε;», είπε ο Ντεπ.

Οι ένορκοι, όπως αναφέρει η Daily Mail, στη συνέχεια άκουσαν το πολύ ενοχλητικό ηχητικό υλικό από ένα περιστατικό ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι, όπου ο Ντεπ την παρακαλούσε να τον κόψει με ένα μαχαίρι. Καθώς έπαιζε το απόσπασμα, ο Ντεπ σκούπισε το μάτι του με το χέρι του και ζήτησε να του φέρουν ένα χαρτομάντιλο. Η Χερντ από την άλλη φαινόταν έτοιμη να κλάψει και να παλεύει με τα συναισθήματά της.

Johnny Depp smashes up kitchen in drunken rage after downing 'mega pint of red wine' in footage secretly filmed by Amber Heard https://t.co/D2n2fMYFqF